Plac Zwycięstwa w Gołdapi tętnił życiem!

„Kartaczewo” to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulinarnych w regionie, które co roku przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Główną rolę tradycyjnie odegrały kartacze. Festiwalowi goście mogli spróbować tej regionalnej potrawy w różnych odsłonach, a także kibicować uczestnikom konkursów na najlepsze kartacze. Nie zabrakło również emocji podczas Mistrzostw Świata w Jedzeniu Kartaczy na Czas, które od lat są jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu.

Na odwiedzających czekały także stoiska z regionalnymi produktami, rękodziełem i lokalnymi przysmakami. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla dzieci oraz program artystyczny, dzięki czemu każdy – niezależnie od wieku – mógł znaleźć coś dla siebie

„Kartaczewo” od lat promuje regionalne tradycje kulinarne i kulturę pogranicza. Tegoroczna edycja po raz kolejny pokazała, że wspólne świętowanie przy lokalnych smakach to doskonały sposób na spędzenie letniej niedzieli i integrację mieszkańców z turystami odwiedzającymi Gołdap.

Zachęcamy do wysłuchania audio relacji, przygotowanej przez ekipę Eska Summer City Olsztyn. Smakowite pozdrowienia!

Posłuchaj: Eska Summer City i Regionalny Festiwal Pogranicza „Kartaczewo” 2026. Burmistrz Gołdapi - Konrad Kazaniecki

Posłuchaj: Regionalny Festiwal Pogranicza „Kartaczewo” 2026