Sławny bocian zmienia gniazdo. Krutek szykuje nową nieruchomość przed odlotem do Afryki

Słynny bocian Krutek buduje nowy dom

Tuż obok dotychczasowego gniazda na dachu stodoły rozpoczęły się intensywne prace budowlane. Znany bocian Krutek i jego towarzyszka nie ustają w wysiłkach, znosząc kolejne fragmenty drewna. Choć wiele gałęzi ląduje na ziemi i psuje szyki, ptasia para konsekwentnie kontynuuje pracę. Wszystko wskazuje na to, że ptaki chcą przygotować solidne podstawy gniazda jeszcze przed zbliżającym się wielkimi krokami okresem migracji.

Prawdopodobnie dotychczasowe miejsce zamieszkania wymagało już gruntownej renowacji. Z uwagi na nadchodzącą podróż na kontynent afrykański, ptaki najwyraźniej uznały, że skonstruowanie gniazda od podstaw będzie znacznie prostszym i szybszym rozwiązaniem. Dzięki tym pracom, bociania rodzina w kolejnym sezonie będzie mogła od razu cieszyć się nowym, gotowym schronieniem.

Zaskakujący powód wyprowadzki Krutka i jego partnerki

Prawdziwa przyczyna zmiany miejsca zamieszkania okazała się jednak bardzo praktyczna. Poprzednie gniazdo stało się niewystarczające dla rosnącej rodziny, po tym jak w obecnym sezonie Krutek wraz z partnerką doczekali się czwórki dorodnych potomków. Młode ptaki osiągnęły już rozmiary dorosłych osobników i rozpoczęły naukę latania, zajmując przy tym niemal całą dostępną przestrzeń. Z tego powodu bociani rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce, by umożliwić dorastającym pisklętom swobodne funkcjonowanie.

Trasa Krutka na zimowiska to 5 tysięcy kilometrów

Mimo przeprowadzki, popularny bocian z Krutyni nie zaniedbuje swoich obowiązków i wciąż dogląda młodych, dostarczając im pożywienie. Niebawem całe stado rozpocznie przygotowania do jesiennej migracji, która najprawdopodobniej nastąpi w połowie sierpnia. W tym czasie młode ptaki intensywnie szlifują umiejętności lotnicze.

Krutek to doświadczony podróżnik, który doskonale zna trasę na południe. Obserwacje z wykorzystaniem lokalizatora GPS wskazują, że bocian ma do pokonania dystans około 5 tysięcy kilometrów, a jego droga prowadzi nad Cieśniną Bosfor.

Co do nowego lokum – o ile konstrukcja oprze się trudnym, zimowym warunkom atmosferycznym, znany ptak po powrocie zamieszka już pod nowym adresem. Przeprowadzka pokazuje, że Krutek z rozwagą myśli o przyszłości i dba o odpowiednie warunki bytowe.

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