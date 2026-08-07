Eska Summer City w Mrągowie. Posłuchaj dlaczego warto wybrać ten kierunek na urlop!

Andrzej Brzozowski
Patrycja Drągiewicz
2026-08-07 21:51

W czwartek 6 sierpnia pomarańczowa ekipa Eska Summer City odwiedziła Mrągowo. W mieście melduje się coraz więcej turystów, a przed nami jeszcze mnóstwo wydarzeń i wakacyjnych atrakcji. O tym, co warto zobaczyć w najbliższym czasie, opowiedzieli nam przedstawiciele Mrągowskiego Centrum Kultury i sami wczasowicze.  

Ekipa Eska Summer City znowu wyruszyła w trasę! Tym razem zatrzymaliśmy się na Skwerze Jana Pawła II w Mrągowie, gdzie spotkaliśmy całą masę spacerowiczów i wczasowiczów.

Rozmawialiśmy z turystami z różnych stron Polski - jedni przyjeżdżają na Warmię i Mazury regularnie i nie wyobrażają sobie bez tego wakacji, a inni trafili do Mrągowa po raz pierwszy. Wszyscy jednak zgodnie przyznawali, że region ma świetny klimat, a samo miasto zrobiło na nich bardzo dobre wrażenie i z czystym sumieniem polecają je na letni wypad.

"Mrągowo odwiedzamy co roku, już czwarty rok z rzędu. Rodzinnie uwielbiamy spędzać czas nad jeziorami"

"Jest pogoda, jest pięknie, ludzie są przemili także zapraszamy do Mrągowa!" 

Posłuchajcie eskowej relacji z Mrągowa. Dlaczego warto wybrać ten kierunek na urlop!

Posłuchaj: Eska Summer City w Mrągowie!
Mediateka.pl

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