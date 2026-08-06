Grad wielkości pięści zrujnował dachy. Jedna osoba z obrażeniami trafiła do szpitala

Gigantyczny grad roztrzaskał dachy na Warmii i Mazurach

Jak poinformował oficer prasowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. Damian Stankiewicz, według pierwszych szacunków grad uszkodził od 10 do 15 budynków w Lubominie oraz sąsiednim Wapniku.

– Jestem na miejscu zdarzenia. Przejeżdżając drogą wojewódzką, widziałem, że niemal każdy dach, który ma pokrycie dachówką lub eternitem, jest uszkodzony. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że doszło też do uszkodzenia kilku samochodów, w tym do wybicia szyb w autach. Podobno grad miał nawet wielkość pięści – relacjonował.

Na miejscu działania prowadzą strażacy Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z druhami z okolicznych jednostek OSP. Zabezpieczają uszkodzone dachy plandekami oraz wymieniają zniszczone dachówki, korzystając z drabin i podnośników.

– Front atmosferyczny, który przeszedł przez nasz powiat, spowodował też zdarzenia związane z wiatrołomami, m.in. na drodze krajowej nr 51. Przestało padać, więc możemy realizować nasze działania ratownicze – dodał Stankiewicz.

Rekordowa liczba zgłoszeń po nawałnicy w regionie

Przed godz. 19 rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski przekazał, że gwałtowna pogoda uszkodziła już 19 budynków mieszkalnych i 10 gospodarczych.

– Największe szkody odnotowano w miejscowości Lubomino, gdzie uszkodzonych zostało 9 dachów, oraz w miejscowości Mawry, gdzie uszkodzonych zostało 9 dachów – dodał.

Straż pożarna podkreśla, że wraz z przejściem frontu atmosferycznego liczba zgłoszeń gwałtownie wzrosła. Najwięcej pracy mają strażacy w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostródzkim. Do tej pory jednostki PSP i OSP wyjechały do 253 zdarzeń.

– Najwięcej działań dotyczy usuwania skutków silnego wiatru. Dotychczas odnotowano 180 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew i wiatrołomów, 70 zdarzeń dotyczących drzew blokujących drogi, lokalne podtopienia posesji i przypadki drzew, które uszkodziły budynki – wskazał.

Dramatyczne zdarzenie na bocznej drodze. Ranny kierowca

Jak dotąd potwierdzono jedną osobę poszkodowaną w wyniku przechodzących przez region burz. Do wypadku doszło w Polanach koło Korsz, gdzie przewracające się drzewo spadło na samochód osobowy.

Asp. szt. Monika Danielak z kętrzyńskiej policji przekazała, że małżeństwo zatrzymało auto na bocznej drodze, chcąc przeczekać ulewę.

– Wskutek przewrócenia się drzewa na samochód 57-letni kierowca doznał obrażeń głowy i został przewieziony do szpitala, jego pasażerce nic się nie stało – powiedziała.

W województwie warmińsko-mazurskim nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują opady deszczu sięgające od 35 do 45 mm, lokalne gradobicia oraz porywy wiatru dochodzące do 100 km/h.

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