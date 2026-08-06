Awantura o pielgrzymów w Gietrzwałdzie? Wójt odpowiada

Samorządowcy stanowczo dementują plotki o jakichkolwiek napięciach.

Miejsca postojowe dla wiernych nadal będą w pełni darmowe.

Prawdziwe emocje budzą kontrowersyjne projekty inwestycyjne w regionie.

Wielki jubileusz 150-lecia cudów maryjnych przypada na 2027 rok.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że na posiedzeniu rady gminy wybuchła awantura. Rzekomo odwiedzający skarżyli się na niedogodności, natomiast miejscowi mieli pretensje o blokowanie miejsc postojowych. Jednak dziennikarz portalu Fakt.pl usłyszał od miejscowych zupełnie inną relację. Doniesieniom o sporze kategorycznie zaprzecza również obecny wójt, Jan Kasprowicz.

Nic nie wiem o żadnym konflikcie i go nie widzę

Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej zlokalizowane jest na urokliwej Warmii. To obecnie jedno z najistotniejszych centrów pielgrzymkowych w naszym państwie. Jest to zarazem jedyna lokalizacja na terytorium Polski, w której katolickie władze kościelne oficjalnie i bezsprzecznie uznały prawdziwość objawień maryjnych.

Zgodnie z przekazami, od 27 czerwca do 16 września 1877 roku Matka Boska pokazywała się dwóm dziewczynkom: trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej oraz o rok młodszej Barbarze Samulowskiej. Oficjalny dokument potwierdzający wiarygodność tych wydarzeń został ogłoszony w 1977 roku przez biskupa warmińskiego Józefa Drzazgę. Z kolei w 2027 roku warmińska miejscowość będzie uroczyście świętować 150-lecie tych historycznych wydarzeń.

Pielgrzymka na Jasną Górę