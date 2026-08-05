Pogodowy rollercoaster w Mikołajkach

Początek okresu, a konkretnie środa 5 sierpnia, uderzy w Mikołajki falą potężnego gorąca. Termometry poszybują aż do 33 stopni Celsjusza w cieniu, a noc z temperaturą minimalną blisko 24 stopni nie da wytchnienia. To będzie prawdziwy upał. Wiatr będzie na tyle słaby, że nie przyniesie żadnej ulgi. Szykujcie się na dzień, w którym bez wody i cienia ani rusz.

Niestety, tak wysoka temperatura nie utrzyma się długo. Już w czwartek, 6 sierpnia, nastąpi załamanie. Chociaż wciąż będzie ciepło, bo do 30 stopni, to nadciągną chmury i przyniosą deszcz. I to nie byle jaki, bo spadnie około 5 mm wody. To koniec plażowania. A to dopiero początek ochłodzenia. Piątek przyniesie kolejny cios dla letniej aury. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 23 stopni, a poranek z 13 stopniami będzie wręcz rześki. Do tego dojdzie silniejszy wiatr, osiągający w porywach ponad 4 m/s. Lepiej mieć pod ręką cieplejsze ubranie.

Jak wykorzystać tak zmienną pogodę w Mikołajkach?

Taka prognoza to dla turystów prawdziwe wyzwanie, ale też szansa na urozmaicenie pobytu. Środowy upał to idealny moment na szukanie ochłody nad wodą i leniwe plażowanie, ale z głową – koniecznie w cieniu i z butelką wody. Gdy w czwartek nadejdzie deszcz, warto pomyśleć o atrakcjach pod dachem. Z kolei weekend, mimo niższych temperatur, zapowiada się doskonale. Słoneczna i bezdeszczowa sobota z temperaturą około 21 stopni będzie idealna na długi spacer brzegiem jeziora lub rowerową wycieczkę po okolicy. Niedzielne ocieplenie i słaby wiatr to z kolei wymarzone warunki dla żeglarzy i miłośników sportów wodnych.

Weekend na szczęście przyniesie poprawę, choć początkowo będzie chłodno. Sobota 8 sierpnia to najzimniejszy dzień w prognozie, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 21 stopni. W nocy słupki rtęci spadną do około 10 stopni. Brrr! Ale jest też dobra wiadomość: niebo będzie bezchmurne. Słońca nam nie zabraknie. Prawdziwa poprawa przyjdzie w niedzielę, 9 sierpnia. Wiatr osłabnie, a temperatura podskoczy do przyjemnych 24 stopni, co w pełnym słońcu da poczucie idealnej, letniej pogody. To będzie naprawdę udane zakończenie tygodnia.

Dane pogodowe: OpenWeather