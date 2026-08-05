Pogodowy rollercoaster w Mikołajkach. Zacznie się piekielnym upałem, a potem czeka nas szok!

Arkadiusz Iskierka
Arkadiusz Iskierka
2026-08-05 10:36

W Mikołajkach między 5 a 9 sierpnia pogoda zafunduje nam prawdziwy kalejdoskop. Zaczniemy od afrykańskiego upału przekraczającego 30 stopni, by już dzień później schronić się przed deszczem. Weekend przyniesie gwałtowne ochłodzenie, ale też sporo słońca. Urlopowicze muszą być gotowi na wszystko!

Żółty ręcznik na piasku. W tle jezioro i kąpiący się ludzie. O pogodzie w Mikołajkach przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Wygenerowane przez AI

Pogodowy rollercoaster w Mikołajkach

Początek okresu, a konkretnie środa 5 sierpnia, uderzy w Mikołajki falą potężnego gorąca. Termometry poszybują aż do 33 stopni Celsjusza w cieniu, a noc z temperaturą minimalną blisko 24 stopni nie da wytchnienia. To będzie prawdziwy upał. Wiatr będzie na tyle słaby, że nie przyniesie żadnej ulgi. Szykujcie się na dzień, w którym bez wody i cienia ani rusz.

Niestety, tak wysoka temperatura nie utrzyma się długo. Już w czwartek, 6 sierpnia, nastąpi załamanie. Chociaż wciąż będzie ciepło, bo do 30 stopni, to nadciągną chmury i przyniosą deszcz. I to nie byle jaki, bo spadnie około 5 mm wody. To koniec plażowania. A to dopiero początek ochłodzenia. Piątek przyniesie kolejny cios dla letniej aury. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 23 stopni, a poranek z 13 stopniami będzie wręcz rześki. Do tego dojdzie silniejszy wiatr, osiągający w porywach ponad 4 m/s. Lepiej mieć pod ręką cieplejsze ubranie.

Jak wykorzystać tak zmienną pogodę w Mikołajkach?

Taka prognoza to dla turystów prawdziwe wyzwanie, ale też szansa na urozmaicenie pobytu. Środowy upał to idealny moment na szukanie ochłody nad wodą i leniwe plażowanie, ale z głową – koniecznie w cieniu i z butelką wody. Gdy w czwartek nadejdzie deszcz, warto pomyśleć o atrakcjach pod dachem. Z kolei weekend, mimo niższych temperatur, zapowiada się doskonale. Słoneczna i bezdeszczowa sobota z temperaturą około 21 stopni będzie idealna na długi spacer brzegiem jeziora lub rowerową wycieczkę po okolicy. Niedzielne ocieplenie i słaby wiatr to z kolei wymarzone warunki dla żeglarzy i miłośników sportów wodnych.

Weekend na szczęście przyniesie poprawę, choć początkowo będzie chłodno. Sobota 8 sierpnia to najzimniejszy dzień w prognozie, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 21 stopni. W nocy słupki rtęci spadną do około 10 stopni. Brrr! Ale jest też dobra wiadomość: niebo będzie bezchmurne. Słońca nam nie zabraknie. Prawdziwa poprawa przyjdzie w niedzielę, 9 sierpnia. Wiatr osłabnie, a temperatura podskoczy do przyjemnych 24 stopni, co w pełnym słońcu da poczucie idealnej, letniej pogody. To będzie naprawdę udane zakończenie tygodnia.

Dane pogodowe: OpenWeather

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