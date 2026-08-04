ESKA Music Tour w Ełku. Tłumy mieszkańców i turystów na Plaży Miejskiej

Andrzej Brzozowski
Natalia Lisewska
2026-08-04 14:57

Plaża Miejska w Ełku po raz kolejny zamieniła się w muzyczne centrum regionu. W piątkowy wieczór (30 lipca) mieszkańcy oraz turyści licznie uczestniczyli w koncercie ESKA Music Tour 2026. Na scenie wystąpili TEDE, T.Love i Dawid Kwiatkowski, a wydarzenie dostarczyło publiczności wielu muzycznych emocji, wspólnego śpiewania i świetnej zabawy.

Od pierwszych minut koncertu na Plaży Miejskiej panowała wyjątkowa atmosfera. Tłumy fanów wypełniły teren wydarzenia, by wspólnie bawić się podczas jednego z największych wakacyjnych koncertów w Ełku. Publiczność dopisała, a letni wieczór sprzyjał wspólnemu świętowaniu przy największych przebojach.

Wieczór poprowadził Kamil Nosel z Radia ESKA, który zadbał o dobrą energię i stały kontakt z publicznością. Każdy z artystów zaprezentował repertuar, który porwał zgromadzonych pod sceną – od rockowych klasyków, przez rapowe hity, po współczesny pop.

Podczas tegorocznej edycji ESKA Music Tour w Ełku wystąpili:

  • TEDE,
  • T.Love,
  • Dawid Kwiatkowski

Koncert rozpoczął się o godzinie 18.00 na Plaży Miejskiej przy ul. Parkowej. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny, dzięki czemu z muzycznego święta mogli skorzystać zarówno mieszkańcy Ełku, jak i odwiedzający miasto turyści.

ESKA Music Tour po raz kolejny udowodniła, że Ełk jest doskonałym miejscem do organizacji dużych wydarzeń plenerowych. Energia artystów, świetna frekwencja i entuzjazm publiczności sprawiły, że koncert na długo pozostanie w pamięci uczestników. Wspólne śpiewanie największych przebojów oraz wyjątkowa atmosfera nad jeziorem stworzyły idealny klimat letniego festiwalu i były jednym z najmocniejszych punktów tegorocznego kalendarza wakacyjnych imprez w mieście.

Gorąco zachęcamy do wysłuchania audio relacji przygotowanej przez ekipę Eska Summer City!  Do następnego:)

Posłuchaj: ESKA Music Tour w Ełku, relacja Eska Summer City!
Mediateka.pl
Posłuchaj: ESKA Music Tour w Ełku. Rozmawiamy z prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem
Mediateka.pl

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