Od pierwszych minut koncertu na Plaży Miejskiej panowała wyjątkowa atmosfera. Tłumy fanów wypełniły teren wydarzenia, by wspólnie bawić się podczas jednego z największych wakacyjnych koncertów w Ełku. Publiczność dopisała, a letni wieczór sprzyjał wspólnemu świętowaniu przy największych przebojach.

Wieczór poprowadził Kamil Nosel z Radia ESKA, który zadbał o dobrą energię i stały kontakt z publicznością. Każdy z artystów zaprezentował repertuar, który porwał zgromadzonych pod sceną – od rockowych klasyków, przez rapowe hity, po współczesny pop.

Podczas tegorocznej edycji ESKA Music Tour w Ełku wystąpili:

TEDE,

T.Love,

Dawid Kwiatkowski

Koncert rozpoczął się o godzinie 18.00 na Plaży Miejskiej przy ul. Parkowej. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny, dzięki czemu z muzycznego święta mogli skorzystać zarówno mieszkańcy Ełku, jak i odwiedzający miasto turyści.

ESKA Music Tour po raz kolejny udowodniła, że Ełk jest doskonałym miejscem do organizacji dużych wydarzeń plenerowych. Energia artystów, świetna frekwencja i entuzjazm publiczności sprawiły, że koncert na długo pozostanie w pamięci uczestników. Wspólne śpiewanie największych przebojów oraz wyjątkowa atmosfera nad jeziorem stworzyły idealny klimat letniego festiwalu i były jednym z najmocniejszych punktów tegorocznego kalendarza wakacyjnych imprez w mieście.

Gorąco zachęcamy do wysłuchania audio relacji przygotowanej przez ekipę Eska Summer City! Do następnego:)

Posłuchaj: ESKA Music Tour w Ełku, relacja Eska Summer City!

Posłuchaj: ESKA Music Tour w Ełku. Rozmawiamy z prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem

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