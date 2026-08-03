Posłuchaj naszej relacji z wydarzenia i dowiedz się jak zadbać o bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnych podróży.
Posłuchaj: Eska Summer City w Krezymon Serwis. Darmowy przegląd auta - "Sprawdź i jedź"
W czwartek 30 lipca eskowy wakacyjny patrol pojawił się w Serwisie Krezymon. Serwis przygotował dla odwiedzających darmowe przeglądy aut. My również skorzystaliśmy z okazji i sprawdziliśmy nasz radiowy samochód!
Posłuchaj naszej relacji z wydarzenia i dowiedz się jak zadbać o bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnych podróży.