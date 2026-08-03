Akcja przed wyruszeniem na wakacje! "Sprawdź i jedź"

Andrzej Brzozowski
Patrycja Drągiewicz
2026-08-03 11:09

W czwartek 30 lipca eskowy wakacyjny patrol pojawił się w Serwisie Krezymon. Serwis przygotował dla odwiedzających darmowe przeglądy aut. My również skorzystaliśmy z okazji i sprawdziliśmy nasz radiowy samochód!

Posłuchaj naszej relacji z wydarzenia i dowiedz się jak zadbać o bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnych podróży.

Posłuchaj: Eska Summer City w Krezymon Serwis. Darmowy przegląd auta - "Sprawdź i jedź"
Mediateka.pl
Quiz. Slang mechaników samochodowych. Wiesz, co oznaczają te słowa?
Pytanie 1 z 12
Jeżeli mechanik powie, że mamy do wymiany grill, będzie mu chodziło o….
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