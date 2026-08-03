1 sierpnia na plaży miejskiej w Olsztynie stanęło interaktywne miasteczko „Volvo For Safety”, przyciągając zainteresowanych mieszkańców i turystów.

Uczestnicy wydarzenia mieli wyjątkową okazję, by skorzystać z nowoczesnych symulatorów i z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich - nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów.

Mieszkańcy mogli na własnej skórze przetestować symulator dachowania, który uzmysławiał siłę takiego zdarzenia, oraz symulator zderzeń, pokazujący reakcję ciała na nagłe zatrzymanie pojazdu. Z kolei w symulatorze czasu reakcji sprawdzali swój refleks i dowiadywali się, jak drastycznie wpływają na niego zmęczenie czy alkohol. Na miejscu nie brakowało też emocji dla najmłodszych - w specjalnej strefie dla dzieci czekały liczne atrakcje i zabawy, a fani motoryzacji mogli z bliska poznać najnowszą ofertę modeli Volvo.

Koniecznie posłuchaj naszej relacji, w której od specjalistów dowiesz się między innymi:

Jak prawidłowo zapinać pasy (i dlaczego gruba kurtka czy źle ułożone pasy to przepis na nieszczęście).

Gdzie i jak bezpiecznie schować bagaże oraz drobne przedmioty w samochodzie, by w razie hamowania nie zamieniły się w niebezpieczne pociski.

O czym pamiętać wsiadając do auta

Posłuchaj: Eska Summer City i „Miasteczko Bezpieczeństwa Volvo”. Ogrom wiedzy przed wakacyjnymi podróżami!