Od upału do załamania pogody. Taka będzie aura w Augustowie

Początek tygodnia w Augustowie zapowiada się iście piekielnie. W środę, 5 sierpnia, żar dosłownie poleje się z nieba, a termometry w cieniu pokażą blisko 33 stopnie Celsjusza. Do tego bezchmurne niebo i bardzo słaby wiatr. Będzie gorąco. Naprawdę gorąco. To idealny moment, by nie wychodzić z wody, ale noc z temperaturą około 24 stopni nie przyniesie wielkiej ulgi.

Już w czwartek pogoda zacznie się zmieniać. Co prawda nadal będzie upalnie, bo termometry wskażą niemal 30 stopni, ale pojawią się chmury i słabe opady deszczu. To będzie duszny i parny dzień, który zapowie prawdziwe załamanie. A ono nadejdzie w piątek. Przygotujcie się na szok termiczny! Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 23 stopni, a więc aż o 10 stopni w porównaniu ze środą. Do tego niebo zasnuje się chmurami, popada deszcz i zerwie się silniejszy wiatr, osiągający w porywach 4 m/s. O plażowaniu można zapomnieć.

Weekend przyniesie powrót słońca, ale nie wysokich temperatur. Sobota i niedziela to bezchmurne niebo, ale i rześkie powietrze. W ciągu dnia zobaczymy od 21 do 23 stopni. Prawdziwie zimno zrobi się jednak w nocy – szczególnie z soboty na niedzielę, kiedy temperatura spadnie do zaledwie 10 stopni! To będzie najzimniejsza noc w prognozie. Ciepłe bluzy będą absolutnie niezbędne.

Jak spędzić czas w Augustowie?

Środowy upał to jasny sygnał: uciekajcie nad wodę! Kajaki, rowerki wodne, żaglówki, a przede wszystkim kąpiele w jeziorze – to jedyny ratunek przed temperaturą sięgającą 33 stopni. Pamiętajcie o nakryciu głowy, kremie z filtrem i piciu ogromnych ilości wody, bo słońce będzie operować bez litości. Deszczowy czwartek i piątek to niestety kiepski czas na aktywności na zewnątrz. Gdy pogoda się załamie, lepiej odpuścić plażowanie. Z kolei słoneczny, ale chłodniejszy weekend to idealna pora na rowerowe wycieczki wokół jezior czy długie spacery po lasach. Rześkie powietrze będzie sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi bez ryzyka przegrzania.

Dane pogodowe: OpenWeather