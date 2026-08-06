Niszczycielski grad uderzył w Polskę

Gwałtowne burze przechodzą przez północno-wschodnią Polskę, a ich najbardziej dramatyczne skutki odczuli jak dotąd mieszkańcy Warmii i Mazur. Polscy Łowcy Burz przekazali, że około godziny 14:00 w okolicach Lubomina i Ornety wystąpiły opady gradu o wyjątkowo dużych rozmiarach.

"Bardzo duży grad spadł około godz. 14:00 w rejonie Lubomina i Ornety w woj. warmińsko-mazurskim. Jego średnica osiągała nawet rozmiary piłeczki tenisowej, powodując liczne szkody. Grad o znacznej średnicy odnotowano m.in. w Lubominie (do 7 cm), Bieniewie, Opinie i Karbowie. Opady dużego gradu wystąpiły również w okolicach Lidzbarka Warmińskiego, Kętrzyna i Kisielic, a także na wschód od Malborka w woj. pomorskim"

- przekazali Polscy Łowcy Burz w swoim komunikacie.

Eksperci ostrzegali przed superkomórkami

Sieć Obserwatorów Burz wydała pilne ostrzeżenia przed nadciągającym układem burzowym. Specjaliści zwracali uwagę na potężne zagrożenie wynikające z formujących się chmur i zbliżających się zjawisk.

"Układ burzowy posiadający wbudowaną superkomórkę dotrze za chwilę w rejon Jezior Mazurskich. Niesie on bardzo silny wiatr mogący przekraczać 100 km/h, a także nawalne opady deszczu czy ryzyko opadów dużego gradu! Uważajcie na siebie w tamtych rejonach i ostrzeżcie znajomych i rodzinę jeśli się tam TERAZ znajdują!"

- alarmowała w swoich wpisach Sieć Obserwatorów Burz.

W kolejnych komunikatach eksperci z Sieci Obserwatorów Burz informowali o bardzo dynamicznej sytuacji, podkreślając, że spadające bryły lodu mogą wyrządzić znaczne szkody w infrastrukturze.

"Burze w północno - wschodniej Polsce generują opady bardzo dużego gradu, przekraczającego 5 cm średnicy! Tak wielkie gradziny powodują też duże szkody materialne. Uważajcie na trasie tych burz, są one szczególnie niebezpieczne! Dodatkowo możliwe są nawalne opady deszczu, czy bardzo silny, niszczący wiatr. Istnieje również ryzyko pojawienia się trąby powietrznej!"

- uzupełniali ostrzeżenia specjaliści z Sieci Obserwatorów Burz.

"Szczególnie groźna sytuacja". Potężne bow echo

Przed godziną 17:00 Polscy Łowcy Burz podnieśli alarm z powodu uformowania się niebezpiecznego układu burzowego typu bow echo. System ten charakteryzował się niszczycielskimi podmuchami wiatru.

"UWAGA!! To jest szczególnie groźna sytuacja!! Wzdłuż granicy z Kaliningradem, doszło do rozwoju systemu bow echo na trasie którego występują niszczące porywy wiatru, znacząco mogące przekraczać 100-120 km/h, sięgając skrajnie nawet do 140 km/h! (...) Groźne burze wkroczą niebawem między innymi nad Suwałki. W związku z poważnym zagrożeniem, wydano ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia!"

- apelowali Polscy Łowcy Burz w swoim komunikacie.

Zniszczone dachy i samochody. Relacje ze strefy nawałnicy

W sieci błyskawicznie zaroiło się od zdjęć i nagrań prezentujących obraz zniszczeń po przejściu burzy. Mieszkańcy regionu publikowali materiały pokazujące uszkodzone pokrycia dachowe, wybite szyby i wgniecione karoserie samochodów.

Poważne straty potwierdzili strażacy z regionu. Zastępca komendanta i oficer prasowy PSP w Lidzbarku Warmińskim, st. kpt. Damian Stankiewicz, przekazał Polskiej Agencji Prasowej raport z najbardziej dotkniętych obszarów.

"Jestem na miejscu zdarzenia. Przejeżdżając drogą wojewódzką, widziałem, że niemal każdy dach, który ma pokrycie dachówką lub eternitem, jest uszkodzony. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że doszło też do uszkodzenia kilku samochodów, w tym do wybicia szyb w autach. Podobno grad miał nawet wielkość pięści"

- oświadczył w rozmowie z PAP st. kpt. Damian Stankiewicz.

Oficjalne ostrzeżenia IMGW. To nie koniec burz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) dołączył do apeli, wydając własne alerty. Eksperci zwrócili uwagę, że choć najtrudniejsza sytuacja jest na Warmii i Mazurach, to groźne burze mogą występować także w innych częściach kraju.

"Uwaga! Szczególnie groźna sytuacja występują na Warmii i Mazurach gdzie przemieszczają się bardzo silne superkomórki burzowe (kierują się między innymi na Kętrzyn i Węgorzewo). W ich zasięgu obserwowany jest nawalny deszcz (...) bardzo silne porywy wiatru do 90-100 km/h (niewykluczone silniejsze porywy do około 110 km/h) oraz duży grad (średnica około 5 cm)"

- zakomunikował IMGW.

Zgodnie z prognozami synoptyków, w najbliższym czasie należy spodziewać się rozwoju kolejnych komórek burzowych, a najbardziej gwałtowne zjawiska obejmą pas ciągnący się od Mazowsza, przez Mazury, aż po Podlasie.