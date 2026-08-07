Dramatyczne chwile na jeziorze. W wodzie znalazło się 39 nastolatków

Służby ratunkowe zostały powiadomione o niebezpiecznej sytuacji na jeziorze Seksty. Silne podmuchy wiatru przewróciły łodzie, którymi pływali uczestnicy obozu żeglarskiego. – Jedna z łodzi zatonęła, natomiast trzy pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody – relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.

Nawałnice uszkodziły budynki

Gwałtowna pogoda wyrządziła również poważne szkody w innych częściach województwa warmińsko-mazurskiego. Uszkodzonych zostało 19 budynków mieszkalnych i 10 obiektów gospodarczych. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Lubominie i Wapniku w powiecie lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy miejscowości nawiedziło intensywne gradobicie.

– Mieszkańcy informowali o kulach gradowych, wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego – przekazał Łukasz Wróblewski.

Cztery osoby ranne po przejściu nawałnic

Niebezpieczne zdarzenia odnotowano także w innych regionach Polski. W powiecie suwalskim mężczyzna został uderzony przez spadający fragment dachu. W powiecie buskim przewrócone drzewo runęło na grupę kilkudziesięciu pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. Ranne zostały dwie osoby.

Do kolejnego wypadku doszło w powiecie kętrzyńskim, gdzie drzewo spadło na jadący samochód osobowy. Jedna osoba odniosła obrażenia. Łącznie w wyniku nawałnic w całym kraju rannych zostało czworo ludzi. Strażacy przeprowadzili 1240 interwencji.