Latem kupujesz opał przez internet? Uważaj na falę oszustw!

Chciał kupić pellet w dobrej cenie. Stracił prawie 11 tys. zł. Uwaga na oszustów internetowych!

57-letni mieszkaniec gminy Węgorzewo chciał kupić przez internet pellet na opał. Oferta wyglądała wiarygodnie – cena była atrakcyjna, dostawa darmowa, a sklep miał pozytywne opinie. Mężczyzna zapłacił z góry prawie 11 tys. zł. Pellet jednak nie przyjechał, a sprzedawca przestał odpowiadać. Dopiero później w sieci zaczęły pojawiać się komentarze innych klientów, którzy mieli ten sam problem. Sprawą zajmuje się policja. Do Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zgłosił się w czwartek, 6 sierpnia, 57-letni mieszkaniec gminy. Powiedział policjantom, że został oszukany podczas zakupu pelletu przez internet.

Sklep miał pozytywne opinie, a jednak okazało się, że oszukuje klientów

Wszystko zaczęło się w połowie lipca. Mężczyzna znalazł w sieci sklep, który oferował pellet w atrakcyjnej cenie. Przed zakupem sprawdził opinie wystawione sprzedawcy. W tym czasie były one pozytywne, dlatego 57-latek uznał, że może bezpiecznie zrobić zakupy. Do zamówienia zachęcała nie tylko cena. Sprzedawca oferował również darmową dostawę. Mężczyzna zdecydował się więc kupić większą ilość opału. 57-latek złożył zamówienie i przelał na podany rachunek bankowy prawie 11 tys. zł. Czekał na dostawę pelletu. Ustalony termin minął, ale opał nie dotarł. Mężczyzna próbował skontaktować się ze sprzedawcą, żeby dowiedzieć się, co stało się z zamówieniem. Dzwonił i wysyłał wiadomości e-mail. Bez skutku. Kontakt ze sprzedawcą całkowicie się urwał.

57-latek ponownie zaczął więc sprawdzać informacje o sklepie w internecie. Wtedy sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej niż przed zakupem. Pojawiło się wiele negatywnych opinii. Pisali je klienci, którzy również zapłacili za zamówiony towar, ale go nie otrzymali. Mężczyzna zorientował się wtedy, że najprawdopodobniej został oszukany. Poszedł na policję i zgłosił sprawę.

Policja ostrzega przed zbyt atrakcyjnymi ofertami

Policjanci apelują o ostrożność przy zakupach w internecie. Szczególną uwagę powinny zwracać oferty, w których cena jest znacznie niższa od tej w innych sklepach.

Same dobre opinie także nie dają pewności, że sprzedawca jest uczciwy. Przed wysłaniem dużej kwoty warto sprawdzić, od jak dawna działa sklep, dane sprzedawcy oraz komentarze klientów z różnych źródeł.

Policja radzi również, aby w miarę możliwości wybierać płatność przy odbiorze albo korzystać ze sprawdzonych platform sprzedażowych. Jeśli pojawia się podejrzenie oszustwa, sprawę należy jak najszybciej zgłosić policji.

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