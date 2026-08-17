Skorzystaj z wyjątkowych ofert w ALCAR i wybierz swój samochód w specjalnej cenie. Nie przegap okazji!

Renault – rabaty nawet do 37 800 zł

Wyprzedaż rocznika 2026 to okazja, by kupić samochód Renault na korzystniejszych warunkach. Wśród objętych ofertą modeli znalazły się m.in. Austral, Arkana i Captur.

Renault Austral techno full hybrid E-Tech 200 to przestronny SUV, który łączy nowoczesny design, technologie wspierające kierowcę oraz zelektryfikowany napęd full hybrid E-Tech 200. Samochód nie wymaga podłączania do zewnętrznego źródła prądu.

Cena katalogowa Renault Austral zaczyna się od 140 800 zł. W ramach oferty klient może otrzymać 12 000 zł brutto rabatu od ceny katalogowej. Przy finansowaniu w kredycie promocyjnym z serwisem dostępny jest 5-procentowy rabat, a przy kredycie „Niska Rata” – 7-procentowy. Dodatkowo przygotowano 3000 zł wsparcia do kół zimowych. Rabaty procentowe nie łączą się.

Renault Arkana esprit Alpine full hybrid E-Tech 145 wyróżnia się charakterystyczną sylwetką SUV-a coupé. Łączy podwyższoną pozycję za kierownicą z dynamiczną linią nadwozia. Wersja esprit Alpine podkreśla sportowy charakter auta, a napęd full hybrid E-Tech 145 zapewnia płynną i efektywną jazdę.

Cena katalogowa Renault Arkana zaczyna się od 129 500 zł. Na ten model można otrzymać aż 25 000 zł brutto rabatu od ceny katalogowej. Dostępny jest 5-procentowy rabat przy finansowaniu w kredycie promocyjnym z serwisem lub 7-procentowy przy kredycie „Niska Rata”. Klient może również otrzymać 3000 zł wsparcia do kół zimowych. Rabaty procentowe nie łączą się.

Autor: Alcar/ Materiały prasowe

W ofercie znalazł się także Renault Captur techno Eco-G 120, rocznik 2026. To kompaktowy SUV, który sprawdzi się zarówno podczas codziennej jazdy po mieście, jak i dalszych podróży. Łączy funkcjonalność, nowoczesne wyposażenie i charakterystyczną stylistykę Renault, a w prezentowanej wersji dostępny z napędem Eco-G 120.

Cena katalogowa Renault Captur zaczyna się od 95 500 zł. W tym przypadku rabat od ceny katalogowej wynosi 7000 zł brutto. Przy finansowaniu w kredycie promocyjnym z serwisem można skorzystać z 5-procentowego rabatu, a przy kredycie „Niska Rata” – z 7-procentowego. Dodatkowo przewidziano 1200 zł wsparcia do kół zimowych. Rabaty procentowe nie łączą się.

Autor: Alcar/ Materiały prasowe

Specjalna oferta Renault dla sektora zdrowia

W ramach wyprzedaży samochodów z rocznika 2026 dostępna jest również akcja „Zdrowy Biznes” Renault. Z programu mogą skorzystać osoby zatrudnione w sektorze związanym ze zdrowiem.

Oferta skierowana jest m.in. do lekarzy wszystkich specjalizacji, stomatologów i higienistek stomatologicznych, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, psychologów i psychoterapeutów, fizjoterapeutów, farmaceutów, dietetyków, laborantów i diagnostów medycznych, logopedów, protetyków, optometrystów, pracowników instytucji badawczych związanych ze zdrowiem, pracowników firm MedTech oraz zielarzy.

To dodatkowa możliwość skorzystania z atrakcyjnych korzyści finansowych i wyboru samochodu dopasowanego zarówno do codziennych obowiązków zawodowych, jak i prywatnych potrzeb.

Dacia też obniża ceny

Wyprzedaż obejmuje również wybrane modele marki Dacia.

Dacia Duster Hybrid oferuje połączenie charakterystycznej stylistyki SUV-a, praktycznego wnętrza i napędu full hybrid. Akumulator jest doładowywany podczas jazdy, m.in. dzięki rekuperacji, dlatego samochodu nie trzeba podłączać do ładowarki.

Na Dacię Duster Hybrid można otrzymać rabat do 13 000 zł od ceny katalogowej. Przy fabrycznym finansowaniu z pakietem serwisowym dostępny jest 5-procentowy rabat, a przy kredycie „Niska Rata” – 7 proc. Rabaty procentowe nie łączą się.

Drugą propozycją jest Dacia Jogger Hybrid, czyli samochód dla tych, którzy potrzebują przede wszystkim przestrzeni i wszechstronności. Model może być skonfigurowany jako auto 5- lub 7-miejscowe. Samoładujący się napęd full hybrid automatycznie korzysta z silnika spalinowego i elektrycznego, bez konieczności ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła.

W przypadku Joggera Hybrid rabat wynosi do 12 000 zł od ceny katalogowej. Klient może również skorzystać z 5 proc. rabatu przy fabrycznym finansowaniu z pakietem serwisowym lub 7 proc. przy kredycie „Niska Rata”. Rabaty procentowe nie łączą się.

Autor: Alcar/ Materiały prasowe

Autor: Alcar/ Materiały prasowe

Warto sprawdzić dostępność

Oferta dotyczy wybranych samochodów Renault i Dacia. Dostępność konkretnych pojazdów, szczegółowe warunki poszczególnych ofert oraz możliwość skorzystania z określonego finansowania należy potwierdzić bezpośrednio w salonie Alcar.

Alcar sp. z o.o.

ul. Lubelska 39a,

10-408 Olsztyn

tel. 533 961 461

e-mail: [email protected]

Więcej informacji można znaleźć na stronie Alcar Renault.