Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach. Pięć dni wielkich sportowych emocji nad jeziorem Szeląg Mały

Andrzej Brzozowski
Natalia Lisewska
2026-08-16 16:47

Przez pięć dni Stare Jabłonki stały się centrum europejskiej siatkówki plażowej. Od 12 do 16 sierpnia 2026 roku nad jeziorem Szeląg Mały rywalizują 64 najlepsze duety Europy. Euro Beach Volley 2026 to jednak nie tylko mecze i walka o mistrzowski tytuł, ale także muzyka, strefy kibica, atrakcje dla dzieci, dobre jedzenie i wyjątkowa atmosfera Mazur.

Stare Jabłonki po raz kolejny udowadniają, że są jednym z najważniejszych miejsc na mapie europejskiej siatkówki plażowej. Tegoroczne mistrzostwa Europy są wydarzeniem historycznym – po raz pierwszy w historii tej imprezy turniej odbywa się w Polsce. Areną zmagań jest plaża przy Hotelu Anders nad malowniczym jeziorem Szeląg Mały.

Pięć dni sportowych emocji

Mistrzostwa rozpoczęły się w środę, 12 sierpnia, i potrwają do niedzieli, 16 sierpnia. W turnieju bierze udział 64 najlepsze europejskie duety – 32 kobiece i 32 męskie. Zawodnicy rywalizują na sześciu profesjonalnych boiskach, a najważniejsze spotkania odbywają się na głównym stadionie. Organizatorzy przygotowali trybuny mogące pomieścić około 5 tys. widzów, a całe wydarzenie ma przyciągnąć ponad 50 tys. kibiców.Stawka jest wyjątkowo wysoka. Tegoroczni mistrzowie Europy otrzymają również bezpośrednią kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

To nie był tylko turniejOrganizatorzy postawili na to, aby EuroBeachVolley było czymś więcej niż sportową imprezą. Wokół boisk powstała strefa kibica z dużymi ekranami, strefa gastronomiczna oraz Fun Zone. Na odwiedzających czekały również atrakcje dla dzieci, koncerty i imprezy towarzyszące.

Dzięki temu kibice mogli spędzić nad Szelągiem Małym praktycznie cały dzień – od porannych spotkań aż po wieczorne wydarzenia. Połączenie sportu, muzyki, gastronomii i mazurskiego krajobrazu było jednym z głównych elementów charakterystycznych dla tegorocznej imprezy.

Stare Jabłonki znów na siatkarskiej mapie Europy

Wybór Starych Jabłonek na gospodarza mistrzostw nie jest przypadkowy. To miejsce ma już bogatą historię związaną z siatkówką plażową. W 2013 roku odbyły się tutaj mistrzostwa świata, które przyciągnęły uwagę kibiców z całego świata. Po 13 latach do Starych Jabłonek wróciła impreza najwyższej rangi.

Tegoroczne mistrzostwa są więc nie tylko sportowym wydarzeniem, lecz także promocją regionu. Plaża Hotelu Anders, jezioro, lasy i mazurski klimat tworzą nietypową scenerię dla rywalizacji o tytuł najlepszych siatkarskich duetów Europy.

Gorąco zachęcamy do odsłuchania audio relacji z tego wydarzenia, które przygotowała ekipa Eska Summer City Olsztyn. Pozdrawiamy!

Posłuchaj: Eska Summer City - Mistrzostwa Europy w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach.
Mediateka.pl
Posłuchaj: Eska Summer City - Mistrzostwa Europy w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach. Tomasz Dowgiałło – dyrektor zawodów.
Mediateka.pl

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