Stare Jabłonki po raz kolejny udowadniają, że są jednym z najważniejszych miejsc na mapie europejskiej siatkówki plażowej. Tegoroczne mistrzostwa Europy są wydarzeniem historycznym – po raz pierwszy w historii tej imprezy turniej odbywa się w Polsce. Areną zmagań jest plaża przy Hotelu Anders nad malowniczym jeziorem Szeląg Mały.

Pięć dni sportowych emocji

Mistrzostwa rozpoczęły się w środę, 12 sierpnia, i potrwają do niedzieli, 16 sierpnia. W turnieju bierze udział 64 najlepsze europejskie duety – 32 kobiece i 32 męskie. Zawodnicy rywalizują na sześciu profesjonalnych boiskach, a najważniejsze spotkania odbywają się na głównym stadionie. Organizatorzy przygotowali trybuny mogące pomieścić około 5 tys. widzów, a całe wydarzenie ma przyciągnąć ponad 50 tys. kibiców.Stawka jest wyjątkowo wysoka. Tegoroczni mistrzowie Europy otrzymają również bezpośrednią kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

To nie był tylko turniejOrganizatorzy postawili na to, aby EuroBeachVolley było czymś więcej niż sportową imprezą. Wokół boisk powstała strefa kibica z dużymi ekranami, strefa gastronomiczna oraz Fun Zone. Na odwiedzających czekały również atrakcje dla dzieci, koncerty i imprezy towarzyszące.

Dzięki temu kibice mogli spędzić nad Szelągiem Małym praktycznie cały dzień – od porannych spotkań aż po wieczorne wydarzenia. Połączenie sportu, muzyki, gastronomii i mazurskiego krajobrazu było jednym z głównych elementów charakterystycznych dla tegorocznej imprezy.

Stare Jabłonki znów na siatkarskiej mapie Europy

Wybór Starych Jabłonek na gospodarza mistrzostw nie jest przypadkowy. To miejsce ma już bogatą historię związaną z siatkówką plażową. W 2013 roku odbyły się tutaj mistrzostwa świata, które przyciągnęły uwagę kibiców z całego świata. Po 13 latach do Starych Jabłonek wróciła impreza najwyższej rangi.

Tegoroczne mistrzostwa są więc nie tylko sportowym wydarzeniem, lecz także promocją regionu. Plaża Hotelu Anders, jezioro, lasy i mazurski klimat tworzą nietypową scenerię dla rywalizacji o tytuł najlepszych siatkarskich duetów Europy.

Gorąco zachęcamy do odsłuchania audio relacji z tego wydarzenia, które przygotowała ekipa Eska Summer City Olsztyn. Pozdrawiamy!

Posłuchaj: Eska Summer City - Mistrzostwa Europy w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach.

Posłuchaj: Eska Summer City - Mistrzostwa Europy w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach. Tomasz Dowgiałło – dyrektor zawodów.