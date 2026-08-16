CEV EuroBeachVolley 2026 w Starych Jabłonkach. Dziś wielki finał Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej

Hiszpanki kontra Holenderki w finale kobiet

Sobotnie półfinały kobiet przyniosły dwa niezwykle zacięte spotkania. Oba kończyły się dopiero po tie-breakach. Holenderki Katja Stam i Raïsa Schoon pokonały francuską parę Clémence Vieira i Aline Chamereau 2:1. Po przegranym pierwszym secie reprezentantki Holandii odwróciły losy spotkania i zameldowały się w wielkim finale. Jeszcze większą niespodziankę sprawiły Hiszpanki Sofía Izuzquiza i Moreno Matveeva. Młody duet pokonał dwukrotne mistrzynie Europy z Łotwy – Tinę Graudiņę i Anastasiję Samoilovą – również 2:1.To właśnie Hiszpanki i Holenderki zagrają dziś o złoty medal mistrzostw Europy. Finał kobiet już o 14:30Zanim jednak poznamy mistrzynie Europy, rozegrany zostanie mecz o brązowy medal. O 13:30 Łotyszki Graudiņa i Samoilova zmierzą się z Francuzkami Vieirą i Chamereau. O 14:30 rozpocznie się wielki finał kobiet: Izuzquiza / Moreno Matveeva – Stam / Schoon.

W turnieju mężczyzn zostały cztery najlepsze pary

W sobotę poznaliśmy również komplet półfinalistów turnieju mężczyzn.Do walki o medale awansowali między innymi wielokrotni mistrzowie Europy i mistrzowie olimpijscy z Tokio – Norwegowie Anders Mol i Christian Sørum. W ćwierćfinale pokonali Holendrów Stevena van de Velde i Matthew de Groota 2:0. W półfinale ich rywalami będą Francuzi Youssef Krou? Rotar / Gauthier-Rat, którzy po dramatycznym tie-breaku wyeliminowali Austriaków Waller / Pristauz. W drugim półfinale dojdzie do szwedzkiego pojedynku. Aktualni mistrzowie olimpijscy David Åhman i Jonatan Hellvig zagrają z Jacobem Höltingiem Nilssonem i Elmerem Anderssonem.

Niedziela pełna sportowych emocji

Finałowy dzień CEV EuroBeachVolley 2026 rozpocznie się już o godzinie 11:00.

11:00 – półfinał mężczyzn: Hölting Nilsson / Andersson – Åhman / Hellvig

12:15 – półfinał mężczyzn: Mol / Sørum – Rotar / Gauthier-Rat

13:30 – mecz o 3. miejsce kobiet: Graudiņa / Samoilova – Vieira / Chamereau

14:30 – finał kobiet: Izuzquiza / Moreno Matveeva – Stam / Schoon

16:00 – mecz o 3. miejsce mężczyzn

17:00 – finał mężczyzn

To właśnie o 17:00 poznamy mistrzów Europy w turnieju panów.

Stare Jabłonki ponownie goszczą wielką siatkówkę

CEV EuroBeachVolley 2026 to pierwsze w historii mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej organizowane w Polsce. Stare Jabłonki po raz kolejny stały się miejscem wielkiego międzynarodowego wydarzenia.Turniej odbywa się w dniach 12–16 sierpnia na terenie Hotelu ANDERS nad jeziorem Szeląg Mały. Przez ostatnie dni trybuny wypełniały się fanami, a sportowej rywalizacji towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. Niedziela będzie kulminacją całego turnieju – na kibiców czekają cztery mecze medalowe i walka o europejskie złoto. W Starych Jabłonkach dziś zapadają najważniejsze rozstrzygnięcia CEV EuroBeachVolley 2026.