Pierogowa stolica Warmii czeka na Was! 19. Warmińska Uczta Pierogowa

Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie to wydarzenie, które od lat przyciąga mieszkańców i gości z całego regionu, łącząc tradycyjne smaki, lokalną kulturę i rodzinną atmosferę. Na uczestników będzie czekać ponad 80 tysięcy pierogów przygotowanych według sprawdzonych receptur oraz w oryginalnych, zaskakujących odsłonach. Tradycyjne ruskie, z kapustą i grzybami i mięsem. A może coś bardziej nieoczywistego... z mięsem jelenia, szarpaną wieprzowiną albo kaszanką? Miłośnicy tradycyjnej kuchni i kulinarnych nowości z pewnością znajdą coś dla siebie.
Warmińska Uczta Pierogowa to nie tylko wyjątkowe smaki.
Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen atrakcji. Na scenie zaprezentują się artyści i lokalni wykonawcy, nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, a zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert Izabeli Trojanowskiej.