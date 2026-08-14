Pierogowa stolica Warmii czeka na Was! 19. Warmińska Uczta Pierogowa

Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie to wydarzenie, które od lat przyciąga mieszkańców i gości z całego regionu, łącząc tradycyjne smaki, lokalną kulturę i rodzinną atmosferę. Na uczestników będzie czekać ponad 80 tysięcy pierogów przygotowanych według sprawdzonych receptur oraz w oryginalnych, zaskakujących odsłonach. Tradycyjne ruskie, z kapustą i grzybami i mięsem. A może coś bardziej nieoczywistego... z mięsem jelenia, szarpaną wieprzowiną albo kaszanką? Miłośnicy tradycyjnej kuchni i kulinarnych nowości z pewnością znajdą coś dla siebie.

Warmińska Uczta Pierogowa to nie tylko wyjątkowe smaki.

Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen atrakcji. Na scenie zaprezentują się artyści i lokalni wykonawcy, nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, a zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert Izabeli Trojanowskiej.

19. Warmińską Ucztę Pierogową poleca Radio Eska.

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QUIZ. Pierogi na polskim stole - Pierwsze pytania są proste, potem zaczynają się "schody" Pytanie 1 z 11 Nazwa "ruskie pierogi" nawiązuje do Rosji, czy do Rusi, historycznego obszaru dzisiejszej Ukrainy i Białorusi? Tak Nie To legenda Następne pytanie

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Autor: CKTiS Biskupiec/ Materiały prasowe