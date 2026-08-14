Pierogowa stolica Warmii czeka na Was! 19. Warmińska Uczta Pierogowa

Andrzej Brzozowski
2026-08-14 23:04

W sobotę 15 sierpnia Biesowo ponownie stanie się miejscem, do którego zjadą miłośnicy pierogów z całej Polski. Przed nami 19. Warmińska Uczta Pierogowa. Wydarzenie od lat udowadnia, że każdy pieróg smakuje jak tradycja, a każda chwila spędzona w Biesowie staje się pysznym wspomnieniem.

Zielona koszulka z logo Warmińskiej Uczty Pierogowej. O tym pysznym wydarzeniu przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie to wydarzenie, które od lat przyciąga mieszkańców i gości z całego regionu, łącząc tradycyjne smaki, lokalną kulturę i rodzinną atmosferę. Na uczestników będzie czekać ponad 80 tysięcy pierogów przygotowanych według sprawdzonych receptur oraz w oryginalnych, zaskakujących odsłonach. Tradycyjne ruskie, z kapustą i grzybami i mięsem. A może coś bardziej nieoczywistego... z mięsem jelenia, szarpaną wieprzowiną albo kaszanką? Miłośnicy tradycyjnej kuchni i kulinarnych nowości z pewnością znajdą coś dla siebie.

Warmińska Uczta Pierogowa to nie tylko wyjątkowe smaki.

Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen atrakcji. Na scenie zaprezentują się artyści i lokalni wykonawcy, nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, a zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert Izabeli Trojanowskiej.

19. Warmińską Ucztę Pierogową poleca Radio Eska.

18. Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie
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18. Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie
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19. Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie
Autor: CKTiS Biskupiec/ Materiały prasowe
Eska Summer City Olsztyn na 18 Warmińskiej Uczcie Pierogowej w Biesowie
Biesowo
warmińska uczta pierogowa