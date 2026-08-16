Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie. Ekipa Eska Summer City wpadła na najsmaczniejszą imprezę w regionie

W sobotę 15 sierpnia wszystkie drogi na Warmii i Mazurach prowadziły do Biesowa. To właśnie tam odbyła się już 19. edycja kultowej Warmińskiej Uczty Pierogowej - wydarzenia, które od lat jest czymś znacznie więcej niż tylko kulinarnym festiwalem. To przede wszystkim okazja do spotkań, wspólnej zabawy i pielęgnowania lokalnej tradycji.

Dla wielu uczestników coroczna wizyta w Biesowie stała się wręcz obowiązkowym punktem wakacji. Jak sami przyznają, przyjeżdżają tu od lat, a impreza zyskała u nich status prawdziwego, rodzinnego święta.

Od klasyki po pierogi z Oreo

Na stoiskach czekały setki domowych pierogów. Obok klasyków, takich jak wersja ruska czy z kapustą i grzybami, sporo emocji budziły te mniej oczywiste smaki. Największą ciekawość przyciągały pierogi z jeleniem, kurkami, a na słodko - z ciasteczkami Oreo. Jak zdradził sołtys Biesowa, Janusz Radziszewski, przepis na farsz z kurek to autorski pomysł jego żony!

Lokalny klimat i gwiazda wieczoru

Dopełnieniem kulinarnego święta była oprawa muzyczna. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści, którzy zadbali o swojską, ciepłą atmosferę, a prawdziwym zwieńczeniem imprezy był występ gwiazdy wieczoru - Izabeli Trojanowskiej.

Posłuchaj: Eska Summer City – 19. Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie

Posłuchaj: Eska Summer City - 19. Warmińska Uczta Pierogowa. Sołtys Biesowa Janusz Radziszewski.