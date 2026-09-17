Jedna trumna dla żołnierza Zbyszka i jego 2-letniego synka. Kierowca audi miał gnać 150 km/h

Proces o wypadek pod Bisztynkiem utajniony

Pierwsza rozprawa Alana G. odbyła się w środę, 16 września, w Sądzie Rejonowym w Biskupcu. Od początku na sali nie było ani publiczności, ani dziennikarzy. Sąd zdecydował o wyłączeniu jawności z urzędu. Jak przekazał sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, decyzja miała związek z koniecznością ochrony ważnego interesu prywatnego osób pokrzywdzonych. Sam termin rozprawy nie był wcześniej szeroko ogłaszany.

Tragiczny wypadek na DK57: Kierowca audi jechał 150 km/h

Do tragedii doszło 15 sierpnia 2025 roku na trasie między Bisztynkiem a Wozławkami. Według ustaleń prokuratury Alan G. prowadził audi A6 i poruszał się z prędkością około 150 km/h, podczas gdy obowiązywało ograniczenie do 90 km/h. Samochód uderzył w tył skody jadącej prawidłowo. W wyniku zderzenia życie stracili Zbigniew i jego 2-letni syn Hubert. Mężczyzna był żołnierzem i działał także w OSP. Kobieta prowadząca skodę została ranna.

Pożegnanie ojca i dziecka odbyło się wspólnie. Zbigniew i mały Hubert spoczęli w jednej trumnie. W ich ostatniej drodze uczestniczyły setki osób, wśród nich koledzy Zbigniewa z wojska.

Po wypadku odjechał. Potem miał 1,32 promila

Prokuratura zarzuca Alanowi G., że po zderzeniu nie pomógł poszkodowanym i odjechał z miejsca tragedii. Śledczy ustalili również, że przed badaniem trzeźwości spożywał alkohol. W pobranej od niego krwi stwierdzono 1,32 promila. Kwestia alkoholu przez wiele miesięcy była jednym z głównych elementów postępowania. Początkowo mężczyzna odpowiadał również za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Nie przyznawał się do tego zarzutu i twierdził, że alkohol wypił dopiero po powrocie do domu. Biegli, analizując retrospektywnie poziom alkoholu, nie znaleźli podstaw, by wykluczyć taką możliwość. W efekcie prokurator umorzył postępowanie dotyczące samego prowadzenia samochodu po alkoholu.

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Alan G. przyznaje się częściowo do winy. Odrzuca zarzut ucieczki

Podczas środowej rozprawy Alan G. częściowo przyznał się do winy. Potwierdził, że spowodował wypadek i nie udzielił pomocy. Jak tłumaczył, działał wtedy w szoku. Nie zgodził się natomiast z zarzutem ucieczki z miejsca tragedii. Podważył również wskazaną przez prokuraturę prędkość. Odmówił składania szerszych wyjaśnień, odpowiadając wyłącznie na pytania swojego obrońcy. Tego dnia sąd przesłuchał ośmiu świadków. Alan G. nadal przebywa w areszcie. Następną rozprawę zaplanowano na 7 października. Za zarzucane mu czyny może grozić od 5 do 20 lat więzienia.