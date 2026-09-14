3-latka dusiła się lizakiem! Dramatyczna akcja ratunkowa

3-latka zakrztusiła się lizakiem. Policjanci ruszyli na pomoc

Trzyletnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem podczas jazdy samochodem, policjanci uratowali jej życie! Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 11 września, około godz. 16 na ul. Miejskiej w Kętrzynie. Policjanci z miejscowej komendy jechali radiowozem, gdy zauważyli kobietę, która próbowała zwrócić ich uwagę.

Funkcjonariusze natychmiast się zatrzymali. Kobieta trzymała na rękach swoją trzyletnią córkę. Powiedziała, że podczas jazdy samochodem dziewczynka zakrztusiła się lizakiem.

Sytuacja była bardzo poważna. Twarz dziecka była już sina, a trzylatka miała problemy z oddychaniem. Liczyły się sekundy.

"Zrobiliśmy to, co należało zrobić. Najważniejsze jest dla nas to, że dziecko żyje i że mogliśmy pomóc"

Policjanci od razu rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Podjęli działania, które miały udrożnić drogi oddechowe dziewczynki. Jednocześnie na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.

Pomoc przyniosła efekt. Po działaniach funkcjonariuszy stan trzylatki zaczął się poprawiać. Dziewczynka odzyskała naturalny kolor skóry i zaczęła prawidłowo oddychać. Gdy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, policjanci przekazali dziecko i jego matkę pod ich opiekę.

– Zrobiliśmy to, co należało zrobić. Najważniejsze jest dla nas to, że dziecko żyje i że mogliśmy pomóc – podkreślili funkcjonariusze.

Policjanci zaznaczyli również, że w takiej sytuacji każdy z ich kolegów zachowałby się tak samo. Jak wskazali, ich obowiązkiem jest reagowanie, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie drugiego człowieka.

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