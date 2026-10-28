Kiedy pojeździmy na łyżwach w Olsztynie? Znamy termin otwarcia lodowiska przy Hali Urania!

Otwarcie sezonu zimowego na krytym lodowisku przy Hali Urania w Olsztynie

- Po zamknięciu sezonu rolkowego tafla lodowa zastępuje letnie rolkowisko – mówi Tomasz Herman z Hala Urania.

- Sezon 2026/27 otwieramy w poniedziałek 2 listopada. Tego dnia wstęp na lodową taflę będzie bezpłatny. W tym sezonie obiekt czynny będzie codziennie od 10:00 do 21:00 - w podziale na 45-minutowe sesje. Ostatnie wejście o 20:00 – dodaje Herman.

Co oferuje lodowisko przy Hali Urania w Olsztynie?