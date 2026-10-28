Kiedy pojeździmy na łyżwach w Olsztynie? Znamy termin otwarcia lodowiska przy Hali Urania!

Otwarcie sezonu zimowego na krytym lodowisku przy Hali Urania w Olsztynie
- Po zamknięciu sezonu rolkowego tafla lodowa zastępuje letnie rolkowisko – mówi Tomasz Herman z Hala Urania.
- Sezon 2026/27 otwieramy w poniedziałek 2 listopada. Tego dnia wstęp na lodową taflę będzie bezpłatny. W tym sezonie obiekt czynny będzie codziennie od 10:00 do 21:00 - w podziale na 45-minutowe sesje. Ostatnie wejście o 20:00 – dodaje Herman.
Co oferuje lodowisko przy Hali Urania w Olsztynie?
- Zadaszona tafla: Obiekt dysponuje powierzchnią 991 m², co chroni przed deszczem czy śniegiem i pozwala na komfortową jazdę około 200 osobom jednocześnie.
- Wypożyczalnia sprzętu: Na miejscu dostępnych jest 150 par łyżew (zarówno figurówki, hokejówki, jak i łyżwy dziecięce). Można również wypożyczyć kaski oraz ochraniacze.
- Strefa dla najmłodszych: Do nauki jazdy dla dzieci dostępne są specjalne chodziki (tzw. pingwinki).
- Dodatkowe usługi: Na miejscu można naostrzyć własne łyżwy, skorzystać z dedykowanych szatni, toalet oraz wysuszyć sprzęt. Dostępna jest także komercyjna nauka jazdy z instruktorem.