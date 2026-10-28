Kiedy pojeździmy na łyżwach w Olsztynie? Znamy termin otwarcia lodowiska przy Hali Urania!

Andrzej Brzozowski
2026-10-28 13:24

Można szykować łyżwy w Olsztynie. Lodowisko przy Hali Urania wystartuje na początku listopada. Poniedziałek 2 listopada będzie pierwszym dniem funkcjonowania - wjazd tego dnia na taflę będzie bezpłatny.​

Ludzie jeżdżący na łyżwach po zadaszonym lodowisku w Olsztynie. O otwarciu sezonu przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

Otwarcie sezonu zimowego na krytym lodowisku przy Hali Urania w Olsztynie

- Po zamknięciu sezonu rolkowego tafla lodowa zastępuje letnie rolkowiskomówi Tomasz Herman z Hala Urania.

- Sezon 2026/27 otwieramy w poniedziałek 2 listopada. Tego dnia wstęp na lodową taflę będzie bezpłatny. W tym sezonie obiekt czynny będzie codziennie od 10:00 do 21:00 - w podziale na 45-minutowe sesje. Ostatnie wejście o 20:00dodaje Herman.

Co oferuje lodowisko przy Hali Urania w Olsztynie?

  • Zadaszona tafla: Obiekt dysponuje powierzchnią 991 m², co chroni przed deszczem czy śniegiem i pozwala na komfortową jazdę około 200 osobom jednocześnie.
  • Wypożyczalnia sprzętu: Na miejscu dostępnych jest 150 par łyżew (zarówno figurówki, hokejówki, jak i łyżwy dziecięce). Można również wypożyczyć kaski oraz ochraniacze.
  • Strefa dla najmłodszych: Do nauki jazdy dla dzieci dostępne są specjalne chodziki (tzw. pingwinki).
  • Dodatkowe usługi: Na miejscu można naostrzyć własne łyżwy, skorzystać z dedykowanych szatni, toalet oraz wysuszyć sprzęt. Dostępna jest także komercyjna nauka jazdy z instruktorem.
 

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