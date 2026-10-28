Według wstępnych ustaleń policji kierujący osobówką zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka autobusem komunikacji miejskiej. Sześć osób zostało przetransportowanych do szpitala. Trwają badania pozostałych osób na miejscu zdarzenia.Policjanci ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Objazd od strony Wadąga możliwy jest przez m. Kieźliny. Od strony Olsztyna ruchem kierują policjanci.
Zderzenie mercedesa z autobusem w Olsztynie. Sześć osób trafiło do szpitala
2026-10-28 11:03
Sześć osób trafiło do szpitala po zderzeniu mercedesa z autobusem na ul. Jagiellońskiej w Olsztynie. Kierowcy na trasie Olsztyn–Wadąg muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.