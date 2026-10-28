Zderzenie mercedesa z autobusem w Olsztynie. Sześć osób trafiło do szpitala

Według wstępnych ustaleń policji kierujący osobówką zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka autobusem komunikacji miejskiej. Sześć osób zostało przetransportowanych do szpitala. Trwają badania pozostałych osób na miejscu zdarzenia.Policjanci ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Objazd od strony Wadąga możliwy jest przez m. Kieźliny. Od strony Olsztyna ruchem kierują policjanci.

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