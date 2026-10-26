Pobiegnijmy dla Niepodległej w Olsztynie!

- Przed nami kolejna edycja olsztyński bieg niepodległości – mówi Przemek Róziecki, koordynator biegu/Stowarzyszenie Horus.

- Jak startowaliśmy to nie spodziewaliśmy się, że ta inicjatywa rozwinie się tak bardzo. W tym roku przystępujemy do dziewiątej edycji, myśląc już o przyszłorocznej, dziesiątej jubileuszowej. Także w tym krótkim okresie udało nam się stworzyć bardzo lubiany bieg. - Pierwsza edycja odbyła się w 2017 rok w ramach obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Może nie pamiętam dokładnych liczb, ale pamiętam, że udało nam się na starcie zgromadzić wtedy chyba około 340, 360 osób. Byliśmy zachwyceni. Wydawało nam się wtedy, że to bardzo dużo. I tak samo twierdzili nasi znajomi biegacze, którzy brali udział w różnych zawodach biegowych. Mówili nam, że jak na pierwszą edycję to wynik jest rewelacyjny. - No ale powiem szczerze, wtedy nikt z nas jeszcze nie sięgał myślami i planami tak daleko. Ale jakby ktoś mnie zapytał wtedy, czy spodziewam się, że kiedyś w Olsztynie na biegu wystartuje ponad 1000 osób, to powiedziałbym ci stanowcze nie, że na to nie ma miejsca, nie ma potencjału. Ale jednak po 9 latach okazało się, że jest na to przestrzeń, jest na to miejsce, że coraz więcej ludzi bierze się za aktywność - mówi Przemek Róziecki.

Czas na spotkanie w 2026 roku!

- Spotykamy się w środę na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel. Uczestnicy będą mogli wystartować w głównym biegu lub na krótszych dystansach dla dzieci i rodzin. Do wyboru są dwie trasy na 5 lub 10 km, marsze nordic walking oraz biegi dziecięce – dodaje Róziecki.

Zapisy prowadzone są online do 6 listopada, a liczba miejsc jest ograniczona. Start wydarzenia 11 listopada o godzinie 9:00 w CRS Ukiel.

Lotto 9. Olsztyński Bieg Niepodległości 2025 – HARMONOGRAM

9:00 – powitanie pierwszych zawodników

9:30 – bieg dzieci: grupa do lat 7;

9:40 – bieg dzieci: grupa 8-10 lat;

9:50 – bieg dzieci: grupa 11-13 lat;

10:11 – start biegu 5 km. oraz nordic walking 5 i 10 km.

10:15 – dekoracje laureatów biegów dziecięcych

11:11 – start biegu 10 km.

11:15 - dekoracje laureatów biegu 5 km. i NW 5 km.

12:30 – dekoracje laureatów biegu 10 km i NW 10 km.

13:00 – zakończenie wydarzenia

Lotto 9. Olsztyński Bieg Niepodległości 2024 – UTRUDNIENIA W RUCHU

Olsztyński Bieg Niepodległości na dystansach 5 i 10 km przeprowadzony zostanie na terenie CRS Ukiel i okolicznych ulicach: Sielska, Schumana oraz Kapitańska. W związku z tym w godzinach porannych i południowych (głównie wokół terenu CRS Ukiel i przyległych dróg dojazdowych w pobliżu jeziora Ukiel) należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym.

Radio Eska biało-czerwoną rywalizacje poleca!

Autor: STOWARZYSZENIE WZAJEMNEGO WSPARCIA I SZERZENIA POZYTYWNYCH IDEI "HORUS"/ Materiały prasowe

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