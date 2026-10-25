Konferencja prasowa po meczu 13. kolejki IV ligi Sokół Ostróda – Stomil Olszty

- To było bardzo trudne spotkanie – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

- Zmierzyły się ze sobą dwa dobrze zorganizowane zespoły, z których każdy miał swój jasny pomysł na grę. Stąd tak niewiele bramek. Ta jedyna padła po rzucie karnym, podyktowanym po indywidualnym błędzie defensora Sokoła, choć warto docenić wcześniejszą, składną akcję naszej drużyny. Sokół również miał swoją okazję w pierwszej połowie, wynikającą z naszego gorszego ustawienia w obronie. Kacper Nowicki stanął przed znakomitą szansą, ale świetną interwencją popisał się Michał Leszczyński. Bardzo cieszy nas to zwycięstwo i zachowane czyste konto. Założenia przedmeczowe zadziałały. Po objęciu prowadzenia dojrzale kontrolowaliśmy piłkę i cierpliwie czekaliśmy na moment, by podwyższyć wynik, choć to drugie trafienie ostatecznie nie padło. Niezmiernie budujący jest fakt, że mimo problemów kadrowych zawodnicy wchodzący na boisko w pełni stają na wysokości zadania. Od samego początku powtarzaliśmy sobie, że liczy się cała drużyna i każdy jest w niej ważny. Wiedzieliśmy, że przyjdą mecze, w których zawodnik będący na starcie sezonu numerem siedemnaście, osiemnaście czy dziewiętnaście, w końcówce rundy wywalczy miejsce w podstawowym składzie. To dzieje się na naszych oczach. Słowa uznania dla chłopaków za wiarę i pracę. Udowadniają, że są pełnoprawną częścią tego zespołu i realnie pomagają nam w zdobywaniu kolejnych zwycięstw - dodaje mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

- Przede wszystkim gratuluję trenerowi gości – mówi Rafał Więckowski, trener Sokoła Ostróda.

- Spotkały się dwa dobrze zorganizowane zespoły, więc trudno było spodziewać się gradu sytuacji podbramkowych. Mimo to stworzyliśmy dogodne okazje – pod koniec meczu Kacper Nowicki miał dwie znakomite szanse, z których przynajmniej jedną musieliśmy wykorzystać. Właśnie tego nam dzisiaj zabrakło. Detali i małych rzeczy, które pozwoliłyby przechylić szalę na naszą stronę. Bardzo tego żałuję. Mogę tylko podziękować chłopakom za pracę, zaangażowanie i konsekwentną realizację założeń taktycznych. W decydujących momentach zabrakło jednak jakości: lepszego przyjęcia, celniejszego uderzenia czy dokładniejszego dośrodkowania. Stomil pokazał ligowe wyrachowanie, doświadczenie i spokój w kluczowych momentach. Musimy wyciągnąć z tego lekcję. Cały czas robimy postępy i rozwijamy się jako drużyna, co widać na boisku. Wierzymy w to, co robimy, choć mamy świadomość, jak wiele pracy jeszcze przed nami. Jeśli myślimy o czymś więcej, musimy być bezwzględni. W takich spotkaniach nie stworzymy dziesięciu czy piętnastu sytuacji , o czym mówiłem chłopakom w szatni. Lecz zaledwie trzy lub cztery i przeciwko takiemu rywalowi jak Stomil po prostu trzeba zamieniać je na gole - mówi Rafał Więckowski, trener Sokoła Ostróda.

W kolejnym meczu Stomil zagra na wyjeździe z GKS-em Wikielec. Mecz w piątek (30 października) o godzinie 18. Na koniec rundy w Olsztynie w sobotę (7 listopada) zmierzy się ze Zniczem Biała Piska.

Sokół Ostróda - Stomil Olsztyn 0:1 (0:0)

0:1 - Szymon Masiak 79' k.

Stomil: Michał Leszczyński - Mateusz Pajdak, Aleksander Wtulich, Piotr Jakubowski, Oskar Bienenda, Marcin Fiedorowicz (84' Wiktor Kulesza), Stanisław Hrebeń, Przemysław Klugier, Shōtō Unno (46' Jakub Banul), Łukasz Makarski (90' Borys Smolicz), Szymon Masiak

Kolejka 13 - 24-25 października

Pisa Barczewo - Zatoka Braniewo 4:0

Concordia Elbląg - Mazur Ełk 5:0

Start Nidzica - Znicz Biała Piska 4:3

Sokół Ostróda - Stomil Olsztyn 0:1

GKS Wikielec - Rominta Gołdap 6:2

Tęcza Biskupiec - Naki Olsztyn 8:0

DKS Dobre Miasto - Granica Kętrzyn 4:3

Mamry Giżycko - Polonia Pasłęk 3:1

Autor: Stomil Olsztyn/ Materiały prasowe