Mecz na szczycie w Ostródzie! Sokół – Stomil Olsztyn

- Każdy pojedynek jest ciężki – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

- Dopiero po meczu można powiedzieć, czy było łatwo, czy nie oraz czy rywal się postawił. Nie grałem jeszcze w tym sezonie spotkania, w którym rywal by się nie postawił albo nie wyszedł na boisko z chęcią wygrania. Oczywiście w trakcie meczu, jeśli zdobywasz jedną, drugą, trzecią bramkę, można powiedzieć, że z przeciwnika schodzi powietrze. Dopóki jednak to się nie wydarzy każdy walczy, ma swoje cele i nikt się tutaj nie położy dlatego, że przyjeżdża Stomil Olsztyn. Wręcz przeciwnie. Przyjazd Stomilu to zawsze podwójna mobilizacja i musimy być na to gotowi. Na mecz z Sokołem Ostróda również będziemy przygotowani - dodaje Kraszewski.

Stomil Olsztyn pod wodzą Michała Kraszewskiego jest liderem IV ligi z imponującym bilansem po 12 kolejkach: 11 zwycięstw, 1 remis i zero porażek (34 punkty, bramki 46:6). "Duma Warmii" wygrała dotychczas wszystkie swoje mecze wyjazdowe w tym sezonie.

Sokół Ostróda zajmuje 5. miejsce w lidze z dorobkiem 24 punktów (8 zwycięstw, 4 porażki, bramki 35:15). Zespół z Ostródy, będący aktualnym zdobywcą Wojewódzkiego Pucharu Polski, podejdzie do meczu podbudowany ostatnią wygraną 3:1 z Romintą Gołdap.

W poprzednim sezonie IV ligi dwukrotnie triumfował zespół z Olsztyna:

16 maja 2026: Sokół Ostróda – Stomil Olsztyn 2:4

11 października 2025: Stomil Olsztyn – Sokół Ostróda 3:1