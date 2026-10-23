Port Lotniczy Olsztyn-Mazury z nowym rozkładem lotów na sezon jesień-zima 2026/2027

Już w najbliższy weekend nastąpi zmiana rozkładu lotów na zimowy, który będzie obowiązywał od 25 października 2026 roku do 27 marca 2027 roku. Pasażerowie znajdą w nim dobrze znane i cieszące się niesłabnącą popularnością kierunki, a także powracające na zimowy sezon połączenie czarterowe do słonecznego Egiptu.

Kraków – Rejsy obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT będą realizowane w poniedziałki i piątki.

Londyn Stansted – Rejsy Ryanair będą realizowane w piątki i niedziele, oraz w okresie świąteczno-noworocznym, w środy – 23 i 30 grudnia.

22 grudnia z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury wystartują bezpośrednie rejsy czarterowe do Marsa Alam w Egipcie.

W zimowym rozkładzie będą też loty do Dortmundu. Przedstawiciele portu będą informować o szczegółach lotów w późniejszym terminie.

– Cieszy nas, że coraz więcej podróżnych wybiera Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, doceniając wygodę podróżowania bezpośrednio z naszego regionu – mówi Dariusz Naworski rzecznik lotniska.

- Utrzymująca się dynamika wzrostu ruchu pasażerskiego pozwala nam szacować, że 2026 rok zakończymy wynikiem przekraczającym 120 tysięcy obsłużonych pasażerów. To dla nas powód do satysfakcji, ale również motywacja do dalszego działania. Nieustannie pracujemy nad rozwojem siatki połączeń, zarówno w zakresie nowych kierunków krajowych i zagranicznych, jak i poszerzania oferty czarterowej. Naszym celem jest tworzenie mieszkańcom Warmii i Mazur coraz większych możliwości podróżowania, a jednocześnie wzmacnianie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności turystycznej całego regionu – podkreśla Dariusz Naworski, Rzecznik Prasowy Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.