Walka o granice Olsztyna: protest przed ratuszem i decyzja radnych

Olsztyn rozpoczyna procedurę zmiany granic

Sprawa poszerzenia granic administracyjnych Olsztyna weszła w kolejny etap. Podczas XXX sesji Rady Miasta radni rozpoczęli formalną procedurę, która ma umożliwić zmianę terytorium stolicy regionu kosztem części terenów gmin Stawiguda i Dywity. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne, które odbędą się od 24 listopada do 20 grudnia. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje stanowisko wobec planowanych zmian. Ostateczna decyzja w sprawie nowego przebiegu granic należy do Rady Ministrów. Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk przekonuje, że obecne granice nie odpowiadają już rzeczywistemu rozwojowi miasta. Według władz samorządowych ich zmiana ma pozwolić lepiej dostosować obszar administracyjny do zachodzących procesów urbanizacyjnych.

Głośny protest przed ratuszem

Mieszkańcy sprzeciwiają się zmianom Obrady radnych odbywały się w cieniu protestu przed olsztyńskim ratuszem. Do miasta przyjechali mieszkańcy oraz przedstawiciele władz gmin Stawiguda i Dywity, którzy chcą zatrzymać plany przejęcia części ich terenów. Manifestacja była głośna i widoczna. Słychać było syreny, bębny i megafony, a nad protestującymi unosił się sterowiec. Uczestnicy podkreślali, że nie zgadzają się na zmianę granic w proponowanym kształcie. Wójt gminy Dywity Agnieszka Sakowska-Hrywniak zwracała uwagę, że przeciwników zmian mają wspierać również niektórzy mieszkańcy Olsztyna. Z kolei wójt Stawigudy Michał Kontraktowicz poinformował, że pod petycją przeciwko przejęciu terenów podpisało się już 4700 mieszkańców jego gminy. Protestujący wskazują na inwestycje i rozwój, które przez lata były realizowane na tych obszarach. Obawiają się, że zmiana granic odbędzie się kosztem lokalnych społeczności, mimo ich zaangażowania w rozwój gmin.

Byli prezydenci zabrali głos w sprawie granic

Przed sesją Rady Miasta odbyła się konferencja prasowa z udziałem byłych prezydentów Olsztyna: Janusza Cichonia, Tomasza Głażewskiego i Piotra Grzymowicza. Wyrazili oni poparcie dla działań obecnego prezydenta, wskazując na potrzebę dostosowania granic administracyjnych do rozwoju miasta. Janusz Cichoń przypomniał, że Olsztyn nie poszerzył swoich granic od 1988 roku. Jego zdaniem rozwój zabudowy poza obecnym obszarem miasta pokazuje, że dotychczasowy podział wymaga ponownego rozpatrzenia. Piotr Grzymowicz zaznaczył natomiast, że przygotowania do zmiany granic prowadzono już w latach 2018–2021. Temat nie jest więc nowy, choć teraz powrócił w postaci formalnej procedury. Stanowisko byłych włodarzy stanowi dodatkowy głos w dyskusji, w której wyraźnie ścierają się argumenty dotyczące rozwoju Olsztyna i interesów sąsiednich samorządów.

Co jeszcze zdecydowali radni Olsztyna?

Podczas XXX sesji Rady Miasta zapadły również inne decyzje. - Ulgi na bilety komunikacji miejskiej– rozszerzono uprawnienia do tańszych biletów 30-dniowych na studentów do 26. roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców mieszka i odprowadza podatki w Olsztynie. - Podatki w 2027 roku – stawki podatku od budynków mieszkalnych pozostaną bez zmian. Zmiany obejmą grunty i pozostałe kategorie budynków. - Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami – dodatkowe 347,7 tys. zł zostanie przeznaczone na rehabilitację społeczną i zawodową. - Plac Xawerego Dunikowskiego– rozpoczęto prace nad zmianą zagospodarowania tego miejsca.

To jednak kwestia granic miasta wywołała największe emocje. Teraz przed Olsztynem konsultacje społeczne, a mieszkańcy Stawigudy i Dywit zapowiadają, że będą bronić swoich samorządów przed planowanymi zmianami.