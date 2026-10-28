Naszą super mocą jest pomaganie! Zbliża się II Bieg Superbohatera

- Po sukcesie pierwszego biegu, na starcie którego stanęło prawie 600 osób zadecydowaliśmy o kontynuacji tego wydarzenia - mówią Piotr Duliszewski i Miron Wierzchowski z fundacji Człowiek Dobro.

- Ludzie wysyłają nam zdjęcia, że już mają przebrania. Bo w tym roku poszliśmy o krok dalej. Czyli bieg superbohatera połączyliśmy z Halloween. Czyli można się przebrać za superbohatera, za Supermana, zaSpider-Mana. Ale można się także przebrać za Drakulę. Halloween otwiera przed nami dużo fajnej zabawy.

- Więc każdy, kto sportowo będzie chciał wziąć udział, to będzie miał te 5 kilometrów. Ale także mile widziani będą ci, którzy chcą przyjść i się trochę pobawić. Będą kwalifikacje na najlepszy strój i najlepszą drużynę superbohaterów. Warto dodać o tym, że to wydarzenie jest pełni charytatywne.

- Zysk z pierwszego wydarzenia był przekazany na szkołę podstawową w gminie Purda w miejscowości Szczęsne. Tam dzieciaki nie miały się gdzie przebierać, więc my im... oczywiście nie mogliśmy zrobić szatni, bo to są miliony, które by trzeba było dać. Ale mogliśmy dać wyposażenie w postaci szafek. Zebraliśmy prawie 22 tysiące złotych. W tym roku zbieramy i poszliśmy o krok dalej. Debatowaliśmy też jak rozdysponować, bo między nami chodzi takie hasło, że niekiedy od marzeń dzieli dziecko nie 100 tysięcy złotych, ale nowa para butów. I stworzyliśmy coś takiego, taką koncepcję Funduszu Superbohatera. Bo za 25 tysięcy złotych możemy opłacić półroczny trening dla dziesięciu dzieciaków. Albo kupić buty, albo kupić torbę, albo opłacić wyjazd, bo rodzice nie mają takich pieniędzy.- Są ciągle jeszcze wolne miejsca. Ograniczyliśmy wielkość tego biegu do 600 osób. Także zapraszamy na stronę naszą facebookową Człowiek Dobro bądź na stronę superczas.pl, gdzie można wciąż się zapisać i dołożyć tą swoją cegiełkę do pomocy charytatywnej. Zapisy są do 29 października, do końca dnia, czyli do północy można się zapisywać.

- Hasłem przewodnim spotkania jest: „Każdy może zostać Człowiekiem Dobro. Twoją supermocą jest pomaganie” - podkreślają Piotr Duliszewski i Miron Wierzchowski, organizatorzy wydarzenia.

II Bieg Superbohatera - 31 października 2026 r., Park Jakubowy i Las Miejski w Olsztynie (w klimacie Halloween).

Konkurencje:

Bieg główny (5 km): start o godz. 11:00.

start o godz. 11:00. Biegi dziecięce i młodzieżowe (350 m – 750 m): starty w godzinach 12:10 – 12:40.

Zapisy i limity: Rejestracja online trwać będzie do 29 października 2026 r. do godz. 23:59 (lub do wyczerpania limitu 600 uczestników) przez stronę superczas.pl

Rejestracja online trwać będzie do (lub do wyczerpania limitu 600 uczestników) przez stronę superczas.pl Atrakcje: Konkursy na najlepsze przebranie superbohatera oraz najlepszą drużynę

POSŁUCHAJ: II Bieg Superbohatera. Z Piotrem Duliszewskim i Mironem Wierzchowskim z fundacji Człowiek Dobro rozmawia Andrzej Brzozowski

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Bieg Superbohatera – Olsztyn 2025