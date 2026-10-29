Chcą zabrać Stomilowi Olsztyn punkty! „Duma Warmii’ zmierzy się z GKS Wikielec

Kolejne hitowe starcie w piłkarskiej 4 lidze
Stomil Olsztyn na wyjeździe zmierzy się z GKS-em Wikielec. Stomil jest liderem rozgrywek. Po 13 kolejkach ma na koncie 12 zwycięstw i jeden remis. Bilans bramkowy 47:6.
GKS Wikielec plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 27 punktów. Drużyna odniosła osiem zwycięstw, trzykrotnie dzieliła się punktami z rywalami i poniosła dwie porażki. Bilans bramkowy to 52:22. Gospodarze piątkowego spotkania nie stracili punktów w ostatnich siedmiu kolejkach.
Zmierzą się ze sobą dwie drużyny, które regularnie zdobywają bramki i mają wysokie aspiracje.
- Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na nasze najbliższe spotkanie, gdzie na wyjeździe zmierzymy się z GKS Wikielec. Mecz odbędzie się przy sztucznym oświetleniu – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.- Jest to co prawda godzina drogi od Olsztyna, natomiast w całej tej rundzie mogliśmy liczyć na wasze wsparcie i bardzo go też potrzebujemy w tym nadchodzącym spotkaniu. Zespół z Wikielca jest w bardzo dobrej formie, notują świetną serię zwycięskich spotkań, w których strzelają bardzo dużo bramek i szumnie zapowiadają to, iż będą chcieli zabrać punkty Stomilowi. My natomiast przygotowujemy się do tego spotkania zgodnie ze swoim planem.- Będziemy chcieli wykorzystać swoje atuty, zminimalizować atuty rywala i przywieźć z niewątpliwie ciężkiego terenu w Wikielcu trzy punkty – zapowiada trener Stomilu Olsztyn Michał Kraszewski.
- Superscore IV Liga
- Piątek, 30 października godzina 18:00
- GKS Wikielec – Stomil Olsztyn