Quady dla Straży Granicznej. Nowy sprzęt trafił na granicę polsko-rosyjską

Quady będą patrolować granicę z Rosją

Nowe pojazdy mają przede wszystkim zwiększyć możliwości funkcjonariuszy podczas codziennej służby. Tam, gdzie nie może dotrzeć samochód, quady pozwolą sprawnie poruszać się po trudnym terenie i monitorować granicę z Federacją Rosyjską. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej otrzymał od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 250 tys. zł na zakup sprzętu do ochrony granicy. W ramach tej kwoty kupiono między innymi cztery quady. Dodatkowy pojazd ATV został zakupiony dzięki 50 tys. zł przekazanym przez powiat bartoszycki, powiat lidzbarski oraz Gminę Bartoszyce.

Nowy sprzęt trafił do czterech placówek

Quady zostały skierowane do placówek Straży Granicznej w Bezledach, Sępopolu, Górowie Iławeckim i Dubeninkach. To właśnie w rejonie odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Sępopolu 10 września odbyło się przekazanie nowego wyposażenia. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, a także przedstawiciele samorządów oraz kierownictwa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

„Tam, gdzie nie dojedzie samochód”

Nowe pojazdy mają być wykorzystywane przede wszystkim podczas monitorowania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. – Będzie to sprzęt, który na co dzień będzie wspierał funkcjonariuszy w ochronie granicy polsko-rosyjskiej, która jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej – podkreślił zastępca komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Wojciech Niewulis. Dzięki pojazdom ATV funkcjonariusze będą mogli docierać w miejsca, do których nie da się dojechać standardowym samochodem. Ma to zwiększyć skuteczność patroli i ułatwić bieżące monitorowanie granicy.

Samorządy: bezpieczeństwo jest najważniejsze

Marszałek Marcin Kuchciński zaznaczył, że wsparcie Straży Granicznej jest szczególnie istotne w związku z obecną sytuacją geopolityczną. – Leży nam na sercu bezpieczeństwo mieszkańców i odwiedzających nas gości – powiedział marszałek. Jak dodał, przekazany sprzęt ma kluczowe znaczenie dla funkcjonariuszy chroniących granicę z obwodem królewieckim. Podobne stanowisko przedstawił wicestarosta powiatu lidzbarskiego Karol Łasiński. Jak podkreślił, przekazanie sprzętu funkcjonariuszom Straży Granicznej to element budowania wspólnego bezpieczeństwa. Nowe quady mają być wykorzystywane na co dzień podczas służby i patrolowania granicy polsko-rosyjskiej.

POSŁUCHAJ: mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej