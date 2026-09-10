DK65 Nowa Wieś Ełcka – granica województwa. Droga za 128 mln zł gotowa. Jest bezpieczniej

Koniec ponad dwuletniej inwestycji na DK65

Kierowcy korzystają już z przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 65 między Nową Wsią Ełcką a granicą województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prace trwały ponad dwa lata. Ich głównym celem była poprawa bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu. Zmiany objęły ponad 12 kilometrów trasy. Przebudowano między innymi skrzyżowania oraz zjazdy indywidualne i publiczne. Na części skrzyżowań pojawiły się dodatkowe pasy do skrętu w lewo.

Nowe chodniki i oświetlenie. Zmiany także dla pieszych

Inwestycja to nie tylko zmiany na jezdni. Nowe chodniki wraz z oświetleniem powstały w miejscowościach Zdunki, Prostki i Bogusze. Infrastruktura dla pieszych pojawiła się także na odcinkach Zdunki–Niedźwiedzkie oraz od węzła Ełk Południe do Zdunek. Dzięki temu piesi i rowerzyści zyskali bezpieczniejszą przestrzeń oddzieloną od ruchu samochodowego. W ramach inwestycji wybudowano również zatoki autobusowe, miejsca postojowe i drogi manewrowe.

900 nowych drzew i przejścia dla zwierząt

Podczas przebudowy zadbano także o rozwiązania związane z ochroną środowiska. Przy drodze powstały między innymi przepusty ekologiczne, które mają ułatwiać zwierzętom migrację. Wzdłuż DK65 oraz w rejonie węzła Ełk Południe posadzono łącznie 900 drzew.

DK65 ważną trasą Warmii i Mazur

Zakończona inwestycja jest częścią większych działań prowadzonych na drodze krajowej nr 65 w województwie warmińsko-mazurskim. Plan obejmuje przebudowę łącznie około 160 kilometrów tej trasy, a także budowę obwodnicy Gąsek. DK65 ma w regionie duże znaczenie komunikacyjne. Trasa liczy około 205 kilometrów i łączy między innymi Gołdap, Olecko, Ełk i Białystok, prowadząc dalej w kierunku przejścia granicznego w Bobrownikach. Zakończenie prac na odcinku Nowa Wieś Ełcka–granica województwa oznacza wyższy standard drogi i lepsze warunki podróżowania. Szczególnie istotne dla mieszkańców okolicznych miejscowości są nowe chodniki, oświetlenie i rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniach.