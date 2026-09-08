Prawie 15 mln papierosów w kontenerze z Tajlandii. KAS udaremniła przemyt wart 18 mln zł

Kontener przypłynął z Tajlandii. Miał jechać do Ukrainy

Do kontroli doszło 22 lipca. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni sprawdzili kontener, który wcześniej przypłynął do Polski z Tajlandii. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że transport miał być przeznaczony dla Ukrainy. Ustalenia funkcjonariuszy pokazały jednak, że kontener nie opuścił Polski.

W środku prawie 15 mln papierosów

Kontener znajdował się na jednej z posesji w powiecie radomskim. Podczas kontroli funkcjonariusze odkryli ogromną ilość nielegalnych papierosów. Zabezpieczono prawie 15 mln sztuk papierosów. Ich wartość rynkową oszacowano na niemal 18 mln zł. Gdyby towar trafił do nielegalnego obrotu, Skarb Państwa mógłby ponieść wielomilionowe straty z tytułu niezapłaconych należności.

Trzy osoby zatrzymane. Usłyszały zarzuty

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby – kobietę i dwóch mężczyzn. W Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku usłyszeli zarzuty paserstwa celnego. Wobec podejrzanych zastosowano środki wolnościowe: dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

KAS ustala, kto stał za przemytem

Postępowanie prowadzi Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Śledczy prowadzą dalsze czynności, które mają pomóc dokładnie odtworzyć mechanizm przemytu oraz ustalić wszystkie osoby odpowiedzialne za organizację nielegalnego procederu.

POSŁUCHAJ: mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie