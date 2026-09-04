Utrudnienia w kursowaniu pociągów w części województwa warmińsko-mazurskiego. Na odcinku pomiędzy Nidzicą a Kozłowem złodzieje ukradli fragment sieci trakcyjnej. Do zdarzenia doszło w okolicach Pielgrzymowa. Dodatkowo w zepsutą infrastrukturę uderzył pociąg Intercity. Konieczne było uruchomienie komunikacji zastępczej.

Kradzież sieci na trasie kolejowej w Warmińsko-Mazurskiem. Poważne zniszczenia i zmiany rozkładów

Zdarzenie miało miejsce niedaleko Pielgrzymowa, gdzie łupem złodziei padło około 60 metrów trakcji. Jak wynika z relacji Tomasza Łotowskiego z zespołu prasowego spółki PKP PLK, w ten uszkodzony odcinek wjechał później poranny pociąg Intercity, jadący z Olsztyna do Krakowa.

- Poranny pociąg Intercity relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce uszkodził pantograf i zerwał jeszcze około 300 m sieci trakcyjnej

- powiedział w rozmowie z PAP Tomasz Łotowski.

Skutkiem uszkodzenia pantografu było całkowite unieruchomienie składu. Lokomotywa spalinowa musiała odholować zepsuty pociąg, który skierowano z powrotem do Olsztyna.

Ruch pociągów na tej trasie został całkowicie zawieszony. Wymusiło to na przewoźnikach modyfikację planów jazdy, a część podróżnych jest wożona autobusami.

- Pociągi Intercity są kierowane trasą okrężną przez Iławę. Jest też zastępcza komunikacja na odcinku Olsztyn - Działdowo i tam jeżdżą autobusy. Natomiast za pociągi Polregio zastępcza komunikacja jest między Nidzicą a Działdowem

- wyjaśnił rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych.

Według szacunków kolejarzy naprawa wszystkich uszkodzeń potrwa do około godziny 20 w piątek. Pasażerowie planujący jazdę w tym regionie są proszeni o śledzenie na bieżąco komunikatów od przewoźników.

Interwencja służb przy unieruchomionym pociągu

Do zatrzymania pociągu doszło z samego rana, a na jego pokładzie podróżowało mniej więcej 150 osób. Skład zatrzymał się w niefortunnym miejscu z wysokim nasypem, co uniemożliwiało ludziom swobodne i bezpieczne wyjście z wagonów.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano strażaków oraz inne służby ratownicze. Pomagali oni pasażerom w bezpiecznym opuszczeniu pociągu oraz dotarciu do autobusów komunikacji zastępczej. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy potwierdzili, że pantograf pociągu uszkodził się dokładnie koło Pielgrzymowa.

Policjanci poszukują złodziei trakcji kolejowej

Sprawą dewastacji oraz kradzieży zajęli się funkcjonariusze policji po tym, jak wpłynęło do nich zawiadomienie od PKP PLK. Śledczy natychmiast rozpoczęli dochodzenie.

- Na miejscu byli policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki. Prowadzone są czynności, na tę chwilę nikogo w tej sprawie nie zatrzymano

- przekazała podkom. Alicja Pepłowska, reprezentująca nidzicką komendę policji.

Obecnie trwają działania mające na celu zabezpieczenie wszelkich śladów, które mogłyby pomóc w schwytaniu winnych kradzieży tych 60 metrów sieci. Do tej pory policja nie informuje o ujęciu żadnych podejrzanych osób.