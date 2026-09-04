Bezpieczna droga do szkoły w Olsztynie. Policjanci ruszają z akcją dla dzieci i kierowców

Policjanci uczą dzieci, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły

Początek roku szkolnego oznacza większy ruch w okolicach szkół i przedszkoli. Na ulicach pojawia się więcej pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg. Dlatego policjanci ponownie prowadzą akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W piątek, 4 września, wojewódzka inauguracja działań odbyła się w Szkole Podstawowej nr 5 w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komendant wojewódzki policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski, wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król oraz warmińsko-mazurska kurator oświaty Jolanta Weronika Skrzypczyńska.

Nauka bezpieczeństwa także w praktyce

Podczas spotkania uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Policjanci tłumaczyli m.in., jak prawidłowo korzystać z przejść dla pieszych i dlaczego przed wejściem na jezdnię trzeba zachować szczególną ostrożność. Była też praktyczna lekcja. Pod okiem funkcjonariuszy dzieci ćwiczyły bezpieczne przechodzenie przez jezdnię i sprawdzały, na co zwracać uwagę przed wejściem na przejście. Najmłodsi otrzymali również elementy odblaskowe. Policja przypomina, że jesienią, gdy zmrok zapada coraz wcześniej, dobra widoczność pieszego może mieć ogromne znaczenie.

Kierowcy muszą szczególnie uważać

Bezpieczeństwo dzieci zależy jednak nie tylko od ich znajomości zasad. Policjanci apelują również do kierowców.W pobliżu szkół i przejść dla pieszych warto zwolnić, zachować szczególną ostrożność i dokładnie obserwować otoczenie. Dziecko może pojawić się na drodze nagle, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie.

Policja będzie kontrolować okolice szkół

W ramach akcji funkcjonariusze będą prowadzić spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Policjanci pojawią się także w rejonie szkół i przedszkoli, gdzie będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Bezpieczna droga do szkoły to wspólna odpowiedzialność dzieci, rodziców, nauczycieli i kierowców. Szczególnie na początku roku szkolnego warto zdjąć nogę z gazu i pamiętać, że na drodze liczy się każda sekunda uwagi.

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