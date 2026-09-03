Kilometry Pomocy Michelin 2026 w Olsztynie. Tysiące kilometrów dla dziecięcego szpitala

Jeden kilometr może zamienić się w 100 zł

Kilometry Pomocy Michelin to wydarzenie, w którym każdy pokonany kilometr ma znaczenie. W przypadku dorosłych biegaczy, rowerzystów i uczestników Nordic Walking 1 kilometr zostanie przeliczony na 15 zł. Jeszcze więcej wart będzie wysiłek najmłodszych. W biegu dzieci i młodzieży każdy kilometr to aż 100 zł na pomoc małym pacjentom olsztyńskiego szpitala. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup respiratora noworodkowego dla Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt.

Pomoc popłynie także po jeziorze Ukiel

Do sportowej rywalizacji po raz trzeci dołączą również żeglarze. Na jeziorze Ukiel około 40 zawodników z Klubu Żeglarskiego KLAR, działającego przy OZ PTTK Michelin Polska, wystartuje na 11 żaglówkach klasy OMEGA. Tutaj również obowiązuje przelicznik 1 kilometr = 15 zł. W ubiegłym roku żeglarze pokonali łącznie aż 403 kilometry.

Atrakcje dla całych rodzin

Kilometry Pomocy Michelin 2026 to nie tylko sport. Na terenie CRS Ukiel przygotowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi będą mogli między innymi stworzyć własne świece i kompozycje herbat, ozdabiać puzzle i czapki, malować torby, robić bransoletki oraz ekologiczne magnesy. Nie zabraknie także strefy gier drewnianych. Organizatorzy zadbali również o promocję zdrowia i bezpieczeństwa. Uczestnicy będą mogli zmierzyć poziom cukru i ciśnienie, skorzystać z porad fizjoterapeuty czy konsultacji neurologopedycznych dla dzieci.

Nauka pierwszej pomocy i policyjne atrakcje

Na miejscu będzie można także nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Chętni przećwiczą na fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postępowanie w przypadku zakrztuszenia. Swoją strefę przygotuje Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Nie zabraknie także policjantów i atrakcji związanych z bezpieczeństwem – będzie między innymi wirtualna przymierzalnia kasków rowerowych, pomiar czasu reakcji oraz laserowy miernik prędkości.

Polonez „Borewicz” i Syrena R20 nad Ukielem

Coś dla siebie znajdą również miłośnicy motoryzacji. Przy CRS Ukiel pojawią się wyjątkowe samochody retro na oponach Michelin – Polonez „Borewicz” z 1980 roku oraz Syrena R20 z 1978 roku. Będzie więc okazja nie tylko zrobić zdjęcie z klasykami polskiej motoryzacji, ale przede wszystkim spędzić dzień aktywnie i wesprzeć ważny cel.

W ubiegłym roku pokonali ponad 7,5 tysiąca kilometrów

Kilometry Pomocy Michelin już wcześniej pokazały, jak dużą siłę ma wspólne działanie. W ubiegłym roku uczestnicy pokonali łącznie 7572 kilometry, a wydarzenie przyniosło ponad 157 tysięcy złotych. W tym roku organizatorzy chcą pobić ten wynik. Kilometry Pomocy Michelin 2026 odbędą się 5 września na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w Olsztynie. Do udziału można dołączyć jako uczestnik albo kibicować tym, którzy będą pokonywać kolejne kilometry dla najmłodszych pacjentów.

Wydarzenie ma eskowe wsparcie!

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HARMONOGRAM WYDARZENIA

5 września 2026 (sobota):