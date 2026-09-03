Kilometry Pomocy Michelin 2026 w Olsztynie. Tysiące kilometrów dla dziecięcego szpitala

Jeden kilometr może zamienić się w 100 zł
Kilometry Pomocy Michelin to wydarzenie, w którym każdy pokonany kilometr ma znaczenie. W przypadku dorosłych biegaczy, rowerzystów i uczestników Nordic Walking 1 kilometr zostanie przeliczony na 15 zł. Jeszcze więcej wart będzie wysiłek najmłodszych. W biegu dzieci i młodzieży każdy kilometr to aż 100 zł na pomoc małym pacjentom olsztyńskiego szpitala. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup respiratora noworodkowego dla Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt.
Pomoc popłynie także po jeziorze Ukiel
Do sportowej rywalizacji po raz trzeci dołączą również żeglarze. Na jeziorze Ukiel około 40 zawodników z Klubu Żeglarskiego KLAR, działającego przy OZ PTTK Michelin Polska, wystartuje na 11 żaglówkach klasy OMEGA. Tutaj również obowiązuje przelicznik 1 kilometr = 15 zł. W ubiegłym roku żeglarze pokonali łącznie aż 403 kilometry.
Atrakcje dla całych rodzin
Kilometry Pomocy Michelin 2026 to nie tylko sport. Na terenie CRS Ukiel przygotowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi będą mogli między innymi stworzyć własne świece i kompozycje herbat, ozdabiać puzzle i czapki, malować torby, robić bransoletki oraz ekologiczne magnesy. Nie zabraknie także strefy gier drewnianych. Organizatorzy zadbali również o promocję zdrowia i bezpieczeństwa. Uczestnicy będą mogli zmierzyć poziom cukru i ciśnienie, skorzystać z porad fizjoterapeuty czy konsultacji neurologopedycznych dla dzieci.
Nauka pierwszej pomocy i policyjne atrakcje
Na miejscu będzie można także nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Chętni przećwiczą na fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postępowanie w przypadku zakrztuszenia. Swoją strefę przygotuje Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Nie zabraknie także policjantów i atrakcji związanych z bezpieczeństwem – będzie między innymi wirtualna przymierzalnia kasków rowerowych, pomiar czasu reakcji oraz laserowy miernik prędkości.
Polonez „Borewicz” i Syrena R20 nad Ukielem
Coś dla siebie znajdą również miłośnicy motoryzacji. Przy CRS Ukiel pojawią się wyjątkowe samochody retro na oponach Michelin – Polonez „Borewicz” z 1980 roku oraz Syrena R20 z 1978 roku. Będzie więc okazja nie tylko zrobić zdjęcie z klasykami polskiej motoryzacji, ale przede wszystkim spędzić dzień aktywnie i wesprzeć ważny cel.
W ubiegłym roku pokonali ponad 7,5 tysiąca kilometrów
Kilometry Pomocy Michelin już wcześniej pokazały, jak dużą siłę ma wspólne działanie. W ubiegłym roku uczestnicy pokonali łącznie 7572 kilometry, a wydarzenie przyniosło ponad 157 tysięcy złotych. W tym roku organizatorzy chcą pobić ten wynik. Kilometry Pomocy Michelin 2026 odbędą się 5 września na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w Olsztynie. Do udziału można dołączyć jako uczestnik albo kibicować tym, którzy będą pokonywać kolejne kilometry dla najmłodszych pacjentów.
Wydarzenie ma eskowe wsparcie!
HARMONOGRAM WYDARZENIA
5 września 2026 (sobota):
- 9:30 - Oficjalne otwarcie imprezy na scenie
- 9.45 - 10.00 - Rozgrzewka dla rowerzystów – prowadzi Ambasador PRZEMEK LENART
- 10:00-11:00 - Przejazd rowerzystów (limit: 150 osób); Pętla: 5,5 km, dystans dowolny w czasie 1 godziny 10.45 - 11.00 - Rozgrzewka przed marszem – prowadzi Ambasadorka JULITA KOWALEWSKA
- 11:30-12:00 - Marsz Nordic Walking (limit: 100 osób); Pętla: 1,0 km, dystans dowolny w czasie 30 minut
- 12.15 - 12.30 - Rozgrzewka przed biegiem – prowadzi Ambasador PAWEŁ PSZCZÓŁKOWSKI
- 12:30-13:30 - Bieg dorosłych (16+) (limit: 450 osób); Pętla: 1,6 km, dystans dowolny w czasie 1 godziny
- 13.45 - 14.00 - Rozgrzewka przed Biegiem – prowadzi Ambasador TOMASZ DOMŻALSKI
- 14:00-14:30 - Bieg młodzieży (10–15 lat) (limit: 100 osób); Pętla: 1,0 km. Liczba okrążeń: dowolna w limicie czasu 30 minut
- 14.45 - 15.00 - Rozgrzewka przed Biegiem – prowadzi Ambasador TOMASZ DOMŻALSKI
- 15:00-15:15 - Bieg dzieci (5–9 lat) (limit: 150 osób); Pętla: 1 okrążenie - 1 km
- 15:30 - FINAŁ NA SCENIE - ogłoszenie wyników akcji charytatywno-sportowej
- ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH - Punkt Rejestracji Uczestników:
- 4.09.2026 w godzinach 16:00-20:00
- 5.09.2026 od godziny 8:00, według harmonogramu