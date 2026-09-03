Pierwsze ligowe starcie Constractu Olsztyn w Uranii. Tego nie można przegapić! [AUDIO]

Andrzej Brzozowski
2026-09-03 13:19

Niedzielnym meczem (6 września) z Malepszym Leszno futsaliści Constractu Olsztyn zadebiutują w hali Urania. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 16:00. Konstruktorzy nowy sezon FOGO Futsal Ekstraklasy od wyjazdowego zwycięstwa. Pokonali beniaminka rozgrywek – KKF Kazimierzy Wielkiej 7:3. 

Zawodnicy i trener Dawid Grubalski z Constractu Olsztyn przy flagach klubu. O meczu w Uranii czytaj w Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

- Budujemy drużynę na nowo i potrzebujemy trochę czasu na zgraniemówi trener Constractu Dawid Grubalski.

- Po pierwszy spotkaniu widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Teraz przed nami ligowy debiut w Olsztynie. Hala Urania to bardzo dobry i szybki parkiet, przyczepny. Gra tutaj jest jeszcze szybsza niż na macie. Możemy spodziewać się bardzo dobrego grania i dlatego zapraszamy wszystkich na trybuny Uranii. Warto zobaczyć futsal na żywo! Liczymy na wsparcie kibiców – dodaje trener Grubalski.

Posłuchaj: Z Dawidem Grubalskim, trenerem Constractu Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski
Mediateka.pl

Na wsparcie kibiców i dobre przyjęcie w nowym miejscu liczy także Kacper Sendlewski, kapitan Constractu Olsztyn.

Posłuchaj: Z Kacprem Sendlewskim, kapitanem Constractu Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski
Mediateka.pl

FOGO Futsal Ekstraklasa: Constract Olsztyn – Malepszy Leszno, niedziela 6 września Hala Urania.

Polecany artykuł:

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?
Sport Olsztyn
Olsztyn
Futsal Ekstraklasa
Constract Lubawa
Olsztyn wydarzenia