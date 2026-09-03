- Budujemy drużynę na nowo i potrzebujemy trochę czasu na zgranie – mówi trener Constractu Dawid Grubalski.

- Po pierwszy spotkaniu widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Teraz przed nami ligowy debiut w Olsztynie. Hala Urania to bardzo dobry i szybki parkiet, przyczepny. Gra tutaj jest jeszcze szybsza niż na macie. Możemy spodziewać się bardzo dobrego grania i dlatego zapraszamy wszystkich na trybuny Uranii. Warto zobaczyć futsal na żywo! Liczymy na wsparcie kibiców – dodaje trener Grubalski.

Posłuchaj: Z Dawidem Grubalskim, trenerem Constractu Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski

Na wsparcie kibiców i dobre przyjęcie w nowym miejscu liczy także Kacper Sendlewski, kapitan Constractu Olsztyn.

Posłuchaj: Z Kacprem Sendlewskim, kapitanem Constractu Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski

FOGO Futsal Ekstraklasa: Constract Olsztyn – Malepszy Leszno, niedziela 6 września Hala Urania.