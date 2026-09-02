Szkoła we Wrzesinie zamknięta. Ponad 160 uczniów przechodzi na naukę zdalną

Pęknięcia w budynku szkoły. Nadzór wydał decyzję

Decyzję o wstrzymaniu użytkowania szkoły we Wrzesinie wydał 31 sierpnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie. Placówka ma 163 uczniów i 37 przedszkolaków. Jak przekazał wójt Jonkowa Jacek Jatkiewicz, problemem są pęknięcia, które pojawiły się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, w tym na jego ścianach konstrukcyjnych. Nadzór budowlany nakazał wykonanie ekspertyzy technicznej, która ma dokładnie określić stan obiektu i przyczyny powstawania uszkodzeń.

Szkoła na razie całkowicie wyłączona z użytkowania

Podczas ostatniego przeglądu, który odbył się w grudniu 2025 roku, zauważono mikropęknięcia tynku i zewnętrznej elewacji na dobudowanej części szkoły. Znajduje się tam między innymi sala lekcyjna i kotłownia. Wówczas usterki zostały naprawione zgodnie z zaleceniami. Teraz sytuacja wymaga dokładniejszego sprawdzenia. Nadzór budowlany zwrócił uwagę, że w ostatnich latach w sąsiedztwie szkoły powstały nowe budynki. Mogło to wpłynąć na warunki gruntowo-wodne, dlatego konieczne jest ich ponowne zbadanie. Dodatkowym problemem jest znajdująca się w uszkodzonej części budynku kotłownia z piecem gazowym. Ze względu na możliwość pogarszania się stanu technicznego zdecydowano o wyłączeniu z użytkowania całej szkoły.

Uczniowie z Wrzesiny przechodzą na naukę zdalną

Na razie dzieci nie wrócą do szkolnych ławek. Do 21 września uczniowie będą uczyć się zdalnie. Gmina Jonkowo przygotowuje jednocześnie rozwiązanie, które pozwoli na powrót do nauki stacjonarnej. Uczniowie i przedszkolaki mają zostać przeniesieni do placówki w Jonkowie. Władze gminy organizują również transport.

Gmina chce uniknąć nauki do późnego popołudnia

Samorząd chce, aby po rozpoczęciu nauki w Jonkowie dzieci z Wrzesiny miały zajęcia w możliwie dogodnych godzinach. – Pracujemy nad tym, żeby dzieci z Wrzesiny uczyły się w Jonkowie w godzinach niezbyt późnych – zapowiedział wójt Jacek Jatkiewicz. Rodzice zwracali uwagę, że uczniowie mają po lekcjach również dodatkowe zajęcia, dlatego organizacja planu lekcji i transportu ma uwzględniać także te potrzeby.

Co dalej ze szkołą we Wrzesinie?

O dalszym losie budynku zdecydują wyniki ekspertyzy technicznej oraz dodatkowych badań warunków gruntowo-wodnych. Dopiero na ich podstawie będzie można określić, jakie działania są konieczne, aby budynek mógł ponownie zostać bezpiecznie użytkowany. Na ten moment najważniejsze jest bezpieczeństwo 163 uczniów i 37 przedszkolaków, którzy korzystali z placówki we Wrzesinie.