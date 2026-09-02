Warmińsko-mazurski Czek Turystyczny 2026. Start już 29 września. Można dostać 300 zł na wypoczynek

300 zł na pobyt na Warmii i Mazurach

Tegoroczna edycja Warmińsko-Mazurskiego Czeku Turystycznego ma zachęcić turystów do jesiennego wypoczynku w regionie. Jedna osoba będzie mogła otrzymać 300 zł dopłaty do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie. Pierwszy nabór rozpocznie się 29 września o godz. 10. W sumie zaplanowano trzy tury, a łączna wartość rozdanych czeków wyniesie 3,5 mln zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Kto będzie mógł dostać Czek Turystyczny?

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się wszyscy pełnoletni obywatele Polski. Organizatorzy przewidzieli również osobne pule dla wybranych grup:

osób w wieku 60 lat i więcej,

posiadaczy Karty Dużej Rodziny,

pozostałych osób dorosłych.

Czek będzie miał formę elektronicznego kodu. Można go będzie wykorzystać przy rezerwacji pobytu w jednym z obiektów uczestniczących w programie.

Ważna zasada. Rezerwację trzeba zrobić bezpośrednio

Turyści, którzy otrzymają czek, będą musieli zarezerwować pobyt bezpośrednio w wybranym obiekcie noclegowym. Dofinansowania nie będzie można wykorzystać za pośrednictwem popularnych portali rezerwacyjnych. Lista hoteli, pensjonatów i innych obiektów, które przystąpią do programu, ma zostać opublikowana do 22 września. Program będzie obowiązywał od 29 września do 30 listopada 2026 roku. Co ważne, pobyt opłacany z wykorzystaniem czeku będzie musiał odbyć się w terminie przypisanym do konkretnej tury naboru.Szczegółowy regulamin korzystania z programu ma zostać opublikowany wkrótce.

Jesień na Mazurach za 300 zł taniej

Organizatorzy liczą, że program zachęci turystów do odwiedzenia Warmii i Mazur także poza głównym sezonem wakacyjnym. Jesień to dla regionu czas spokojniejszy, ale wciąż atrakcyjny dla osób szukających wypoczynku nad jeziorami, spacerów, aktywnego wypoczynku czy weekendowego wyjazdu. Informacje dotyczące programu dostępne są na stronie czekwarmiamazury.pl.

Kiedy startuje Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny?

29 września 2026 roku o godz. 10 – wtedy rozpocznie się pierwszy nabór. Do rozdysponowania będzie około 1,5 mln zł. W trzech turach mieszkańcy Polski będą mogli otrzymać łącznie czeki o wartości 3,5 mln zł.

Czym jest Czek Turystyczny?

Czek Turystyczny to program dopłat do wypoczynku, którego celem jest zachęcenie Polaków do podróżowania po kraju i korzystania z krajowej bazy noclegowej także poza szczytem sezonu. Program obejmuje cztery województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie. W każdym z nich obowiązują osobne terminy naborów i zasady wykorzystania dofinansowania. Jesienią turyści mogą dzięki temu taniej zaplanować pobyt w wybranym regionie Polski.