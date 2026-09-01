Olsztyn. Nowości w komunikacji miejskiej i strefie płatnego parkowania

Rozliczasz PIT w Olsztynie - zyskujesz

Skorzystanie z preferencyjnych stawek jest możliwe dzięki aplikacji „Nasz Olsztyn”, która pozwala zweryfikować status mieszkańca.

Korzyści w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie

Zmieniają się stawki opłat jednorazowych i abonamentowych. Postój do 15 minut w podstrefie „C” (czerwonej) kosztuje obecnie 2,20 zł, a w podstrefie „T” (zielonej) – 1 zł. Mieszkańcy zapłacą mniej - odpowiednio 1,40 zł i 0,90 zł. Za pierwszą godzinę postoju przyjezdni zapłacą 6,90 zł - w podstrefie C i 3,50 zł - w podstrefie T.; Olsztynianie zapłacą odpowiednio - 4,50 zł i 3 zł.Abonament miesięczny dla kierowców spoza miasta wyniesie 300 zł, a półroczny – 1,5 tys. zł. Olsztynianie zapłacą natomiast 250 zł za miesiąc i 1 tys. zł za pół roku.

Ulgi i zmiany w komunikacji miejskiej

Od 1 września zmieniają się również rodzaje i ceny biletów komunikacji miejskiej. Zostają wprowadzone dwie strefy biletowe - pierwsza w granicach administracyjnych miasta oraz druga, dla linii kursujących do gmin współpracujących z Olsztynem. Pasażer płaci inaczej za przejazd po Olsztynie, a inaczej za kurs do Dywit, Barczewa czy Jonkowa.

Bilety czasowe po nowemu

Wprowadzono np. bilet 15-minutowy (3,40 zł normalny i 1,70 zł ulgowy), a 45-minutowy kosztuje tyle, co dotychczasowy 30-minutowy (4 zł i 2 zł). Nowością jest bilet weekendowy (40 zł) - dla grup do pięciu osób. Korzystając z aplikacji można zeskanować kod QR w pojeździe, by aktywować bilet. Miasto oferuje także specjalne bilety okresowe dla mieszkańców Olsztyna rozliczających tutaj PIT.

Władze Olsztyna tłumaczą, że chcą w ten sposób docenić mieszkańców, którzy współtworzą miejski budżet, przyczyniają się do rozwoju miasta.

Taki 30-dniowy, imienny bilet w granicach miasta dla mieszkańców Olsztyna kosztuje 90 zł (ulgowy - 45 zł). Natomiast jeśli nie jest się mieszkańcem, nie płaci się podatków w Olsztynie, ta cena wynosi 130 zł i 65 zł (ulgowy) - mówi przewodniczący rady miasta Łukasz Łukaszewski.

Bilet 90-dniowy dla Olsztynian kosztuje 260 zł, ulgowy – 130 zł. Można też kupić 30-dniowy bilet Dużej Rodziny za 160 zł. Dzieci i młodzież do 19. roku życia, których rodzice spełniają wymagane warunki, nadal będą mogły korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Aplikacja Nasz Olsztyn

Nowa taryfa jest zintegrowana z miejską aplikacją mobilną „Nasz Olsztyn”. Osoby mieszkające w Olsztynie i rozliczające tutaj podatek dochodowy mogą liczyć nie tylko na preferencyjne ceny biletów okresowych i parkowania ale również oferty lokalnych partnerów. Aplikacja ma też spełniać inne funkcje. Użytkownik może wybrać interesujące go osiedla i kategorie informacji, aby otrzymywać m.in. komunikaty o utrudnieniach w ruchu, wydarzeniach czy sytuacjach kryzysowych.