Małżeństwo zostawiło wstrząsający list pożegnalny i przepadło bez śladu. "Są mordercami"

Dorota i Jacek Pochmanowie byli ostatni raz widziani w miejscowości Nowa Wieś. Według informacji przekazanych przez policję zaginieni mogą obecnie przebywać w okolicach Dąbrówna. Małżeństwo porusza się samochodem marki Ford Mondeo o numerze rejestracyjnym WW 7864C. Funkcjonariusze apelują do kierowców i mieszkańców regionu o zwrócenie uwagi na ten pojazd.

Przed zaginięciem opublikowali list

Jeszcze przed swoim zniknięciem Dorota i Jacek Pochmanowie opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie odręcznie sporządzonego listu pożegnalnego. Opisywali w nim swoją trudną sytuację życiową i formułowali zarzuty wobec innych osób. Padały również słowa sugerujące zamiar odebrania sobie życia.

List pożegnalny

[Imię i nazwisko] wraz z [Imię i nazwisko] przy udziale dzielnicowego wsi Gręzówka [Imię i nazwisko] celowo wyrzucili nas z nieruchomości odbierając nam pracę, pieniądze, cały dorobek życia, składając fałszywe oskarżenia, pomówienia. Są mordercami. To dziś przez nich jesteśmy zmuszeni popełnić samobójstwo.

Nikt więcej nie będzie stosował wobec nas przemocy.

Odebrali nam wszystko!!! - brzmi treść listu pożegnalnego.

Każdy, kto widział małżeństwo, ich samochód lub posiada informacje mogące pomóc w poszukiwaniach, proszony jest o pilny kontakt z policją pod numerami 47 732 32 00 albo 47 732 32 01. Informacje można również przekazać w najbliższej jednostce policji lub pod numerem alarmowym 112.

UWAGA!

Jeżeli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz natychmiastowego wsparcia, zadzwoń pod numer 800 70 2222. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy skontaktować się z numerem 112.

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