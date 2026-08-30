Pilne poszukiwania. Małżeństwo zniknęło bez śladu, zostawili list pożegnalny

Gdzie są Dorota i Jacek Pochmanowie? Policjanci z Działdowa proszą o wsparcie

Trwa akcja służb z województwa warmińsko-mazurskiego. Policjanci szukają zaginionych Doroty i Jacka Pochmanów. Ostatni raz małżeństwo było widziane w Nowej Wsi (gmina Rybno). Mundurowi podejrzewają, że para może przebywać w okolicach miejscowości Dąbrówno. Zaginieni podróżują samochodem osobowym. Komenda Powiatowa Policji w Działdowie opublikowała specjalny apel w tej sprawie.

- UWAGA! Zaginęło małżeństwo z terenu gminy Rybno. Dorota i Jacek Pochman ostatni raz widziani na terenie miejscowości Nowa Wieś, mogą przebywać w okolicach miejscowości Dąbrówno. Poruszają się samochodem Ford Mondeo nr rej. WW 7864C. Osoby, które widziały lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat pobytu zaginionych proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 732 32 00 lub 47 7323201 bądź o kontakt z najbliższą jednostką policji

- przekazała działdowska policja.

Zaginieni opublikowali list w sieci. Policja potwierdza ustalenia

Sprawa wygląda dramatycznie, ponieważ Dorota i Jacek Pochmanowie udostępnili w sieci swój list. Z jego treści wynika, że winą za to, że stracili środki do życia, obarczają dwie osoby oraz dzielnicowego. Policja potwierdziła, że zna treść tej wiadomości.

„Wyrzucili nas z nieruchomości, odbierając nam pracę, pieniądze, cały dorobek życia, składając fałszywe oskarżenie, pomówienia. Są mordercami i dziś przez nich jesteśmy zmuszeni popełnić samobójstwo”

- brzmi treść zamieszczonego w sieci wpisu.

Profil „Gdziekolwiek jesteś” apeluje o pomoc w poszukiwaniach

W poszukiwania włączyła się znana w sieci strona „Gdziekolwiek jesteś”, która pomaga rodzinom w szukaniu ich zaginionych bliskich. Przedstawiciele profilu zaznaczyli w wydanym komunikacie, że istnieje bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia małżonków.

"Uwaga, bardzo pilne. Realne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Zaginęli Dorota i Jacek Pochman. Para pozostawiła list pożegnalny, sytuacja jest bardzo poważna"

- napisano na stronie.

Grupa zwraca się z prośbą do wszystkich, a zwłaszcza do kierowców z rejonu Działdowa, Dąbrówna, Rybna i Nowej Wsi. Proszą o zwracanie uwagi na Forda Mondeo o numerach rejestracyjnych WW 7864C.

- Sprawdzajcie wzrokiem nie tylko drogi, ale również parkingi, przydrożne zatoki, stacje paliw, sklepy, okolice lasów, miejscowości, boczne drogi oraz inne miejsca, w których samochód mógł się zatrzymać. Jeżeli zauważycie wskazany pojazd lub osoby odpowiadające zaginionym, nie podejmujcie działań na własną rękę. Zapamiętajcie lub zanotujcie miejsce i godzinę oraz niezwłocznie przekażcie informację Policji

- dodają przedstawiciele strony „Gdziekolwiek jesteś”.

Policjanci szukają Doroty i Jacka Pochmanów. Trwa walka z czasem

Służby nie przerywają swoich poszukiwań. Policjanci weryfikują nawet najmniejszy sygnał w tej sprawie. Funkcjonariusze zaznaczają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa do odnalezienia pary.

- Akcja poszukiwawcza dalej trwa. Wciąż poszukujemy zaginionego małżeństwa. Policjanci sprawdzają po kolei każdą informację, gdzie mogą przebywać ci państwo

- poinformowała redakcję "Super Expressu" w niedzielę rano kom. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek informacje w sprawie zaginionego małżeństwa, proszeni są o kontakt pod numerem działdowskiej policji (47 732 32 00) lub z numerem ratunkowym 112.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie? Zadzwoń po wsparcie

Z myślami samobójczymi i kryzysem psychicznym nie można zostawać samemu. Zawsze warto poprosić o wsparcie kogoś bliskiego lub zadzwonić pod jeden z bezpłatnych i anonimowych numerów telefonów.

Ważne numery wsparcia:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym – 800 70 22 22

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych – 116 123

Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – 112