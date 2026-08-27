Kortosfera. Nauka, zabawa i wakacyjna energia w Olsztynie

Podczas wakacyjnych podjazdów odwiedziliśmy jedno z najciekawszych miejsc Olsztyna i okolic. Na głodnych wiedzy i rozrywki czekają tu wystawy i laboratoria.

Tutaj nauka naprawdę wciąga

Kortosfera to interaktywne centrum nauki mieszczące się w kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dla odwiedzających przygotowano m.in. Laboratorium Wysokich Energii, Laboratorium Świetlnych i Barwnych Zjawisk, Open Lab Mikroskopowy, strefa gier logicznych, mobilne planetarium, a także teleskopy słoneczne. To propozycja nie tylko dla najmłodszych. Kortosfera przyciąga całe rodziny, a możliwość samodzielnego eksperymentowania sprawia, że nauka staje się świetną propozycją także w czasie wakacji.

Kiedy można odwiedzić Kortosferę?

Centrum Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Dybowskiego 11A jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–19:00, a w soboty i niedziele od 10:00 do 19:00. Warto jednak wcześniej sprawdzić dostępność konkretnej atrakcji, ponieważ bilety sprzedawane są w zależności od liczby wolnych miejsc.