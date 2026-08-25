Tajemnice fromborskiej katedry: poszukiwania grobu biskupa Watzenrodego

Jakie tajemnice kryje katedra we Fromborku?

Katedra we Fromborku, położona na malowniczym wzgórzu nad Zalewem Wiślanym, jest nie tylko miejscem kultu religijnego, ale także historycznym cmentarzem. W jej murach spoczywają kanonicy i biskupi warmińscy, w tym najsłynniejszy z nich, Mikołaj Kopernik. Jego szczątki, odnalezione w 2005 roku, przyciągają uwagę turystów i badaczy. Aktualnie, zespół naukowców prowadzi poszukiwania grobu biskupa Łukasza Watzenrodego, wuja Kopernika, którego miejsce spoczynku wciąż pozostaje tajemnicą.

Co odkryto podczas ostatnich badań?

W sobotę archeolodzy przeprowadzili odwierty w posadzce krypty kanoników. "Obecnie chcemy zweryfikować hipotezę, czy krypcie kanonickiej w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku, która była wcześniej przebadana, mogła znajdować mniejsza krypta, w której – lub pod którą – mogą być jeszcze inne pochówki" - wyjaśnił Robert Szaj z Nicolaus Copernicus Foundation.

Podczas badań w kwietniu odkryto jedwabne ornaty, poduszki oraz kielichy z drewna, skóry i papieru. Znaleziska te mogą poszerzyć wiedzę o pochówkach duchowieństwa. Potwierdzono istnienie największego w Polsce zbioru jedwabnych ornatów oraz unikatowych elementów odzieży liturgicznej. Badania ujawniły także krzyże relikwiarzowe, które będą przedmiotem dalszych analiz.

Dlaczego te odkrycia są ważne?

W trumnach kanoników znaleziono również różańce oraz kielichy z hostiami wykonane z różnych materiałów. Są to największe tego typu zbiory w kraju. Te odkrycia pozwolą na zbadanie mody i symboliki stroju duchowieństwa oraz zwyczajów pogrzebowych w tej części Polski. Głównym celem projektu jest odnalezienie szczątków biskupa Łukasza Watzenrodego oraz innych biskupów z XVI wieku.

Projekt "Copernicus 2043" jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa". Badania realizowane są przez Fundację Nicolaus Copernicus we współpracy z naukowcami z różnych uczelni w Polsce.

Katedra we Fromborku jest miejscem pochówku nie tylko biskupów i kanoników, ale także osób świeckich. Jak informował Dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej ks. prof. Andrzej Kopiczko, najstarszy znany pochówek odbył się w pierwszej budowli wzniesionej po przeniesieniu stolicy Warmii z Braniewa do Fromborka.

Źródło PAP.