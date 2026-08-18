Druga tura rekrutacji na UWM trwa. To ostatni moment, by zawalczyć o indeks

Druga tura rekrutacji na UWM. Kto może skorzystać?

Druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to propozycja dla kandydatów, którzy nie zarejestrowali się wcześniej, zmienili plany albo dopiero teraz podjęli decyzję o rozpoczęciu studiów. To także możliwość dla osób czekających na wyniki matury poprawkowej. Kandydaci mogą rejestrować się nie tylko na studia pierwszego stopnia, ale również na studia drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz podyplomowe.

Jak zapisać się na studia w drugiej turze?

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie kierunków, na których są jeszcze wolne miejsca. To dobry moment, by ponownie przejrzeć ofertę i rozważyć także te opcje, które wcześniej nie były brane pod uwagę.

Proces rekrutacji można podzielić na trzy kroki:

Wybierz interesujący kierunek.

Zarejestruj się w systemie IRK.

Uzupełnij wymagane informacje i dokumenty.

W razie problemów podczas rejestracji warto skorzystać z przewodnika po systemie IRK, który prowadzi przez proces krok po kroku.

Najważniejsze terminy w drugiej turze rekrutacji

Kandydaci powinni szczególnie pilnować terminów związanych z rejestracją, opłatą rekrutacyjną i dostarczeniem dokumentów.

Najważniejsze daty drugiej tury rekrutacji na UWM:

rejestracja trwa od 10 sierpnia do 15 września,

opłatę rekrutacyjną należy uiścić do 15 września,

lista kandydatów przyjętych na studia zostanie opublikowana 18 września o godzinie 12:00,

wymagane dokumenty należy dostarczyć do 24 września do godziny 15:00.

Dokumenty można dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Kandydata w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul. Oczapowskiego 12b w Olsztynie lub wysłać pocztą na ten sam adres. W przypadku wysyłki należy pamiętać, aby na kopercie dopisać kierunek studiów, na który kandydat się rekrutuje.

Autor: UWM/ Materiały prasowe

Studiowanie w Kortowie. Kampus UWM w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie mieści się w Kortowie – osiedlu, w którego granicach znajduje się miasteczko studenckie, przez wielu uważane za najpiękniejsze w Polsce. To tutaj zlokalizowana jest większość budynków dydaktycznych, laboratoria, sale wykładowe, Biblioteka Uniwersytecka, rektorat, stadion uniwersytecki, Pływalnia Uniwersytecka oraz Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera”.

Na terenie Kortowa znajdują się także sklepy, punkty usługowe i punkty gastronomiczne rozmieszczone w różnych częściach kampusu. W centrum miasteczka studenckiego jest duża plaża z dostępem do jeziora, a okolica otoczona jest parkami i lasami. To przestrzeń dla osób, które chcą łączyć naukę z bliskością natury i aktywnym spędzaniem czasu.

Rozpocznij studia na UWM

Druga tura rekrutacji to dobry moment, by rozpocząć nowy rozdział i dołączyć do społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warto sprawdzić listę kierunków z wolnymi miejscami, zarejestrować się w IRK i dopilnować terminów, aby nie stracić szansy na rozpoczęcie studiów.