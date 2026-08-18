Plusliga. Siatkarze Energa Indykpolu AZS Olsztyn wznowili treningi

Na pierwszych zajęciach w poniedziałek 17 sierpnia obecni byli: Łukasz Kozub, Jakub Ciunajtis, Seweryn Lipiński, Karol Urbanowicz, Kacper Sienkiewicz, Kuba Hawryluk, Paweł Halaba, Paweł Cieślik, Szymon Patecki, Karol Borkowski i Jan Hadrava. Z ekipą trenują także zawodnicy grup młodzieżowych Energa AZS UWM Olsztyn – Kacper Truchan, Jan Ryba, Jakub Czernicki, Adam Łukaszewicz i Filip Nowik. Ze swoimi reprezentacjami przebywają natomiast: Moritz Karlitzek, Johannes Tille, Jakub Majchrzak i Arthur Szwarc.

- Przerwa zleciała bardzo szybko. Od dwóch, trzech tygodni bardzo intensywnie i mocno myślałem już o tym, co nas czeka w przyszłym sezonie i jak będziemy pracować w okresie przygotowawczym. Cieszę się, że mamy zawodników dobrze przygotowanych do okresu przygotowawczego, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Wypoczęci, opaleni, z uśmiechem na twarzy - czego więcej nam potrzeba? - mówi Daniel Pliński, szkoleniowiec Indykpolu AZS Olsztyn.

I dodaje: - Pierwsze tygodnie będziemy delikatnie wprowadzać zespół do mocnego wysiłku, a od przyszłego tygodnia będzie to już zdecydowanie mocniejsza praca. Będziemy bardzo mocno skupieni na siłowni. W pierwszych pięciu tygodniach będziemy trenować na niej cztery razy w tygodniu. Rok temu to się sprawdziło, mamy pełne zaufanie do tego, co robimy każdego dnia, dlatego idziemy w podobnym kierunku.

Pierwsze spotkania sparingowe Zielona Armia rozegra w drugiej połowie września. Tradycją stał się już dwumecz z Energą Treflem Gdańsk – w tym roku starcie odbędzie się w Grudziądzu. Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur weźmie także udział w turniejach towarzyskich w Suwałkach oraz Andrychowie. Na zakończenie okresu przygotowawczego, akademicy z Kortowa dwukrotnie zmierzą się z Ślepskiem Malow Suwałki w Węgorzewie.

– Można powiedzieć, że wakacje minęły szybko, aczkolwiek były one bardzo długie. Wydaje mi się, że odpocząłem wystarczająco i trochę nie mogłem się już doczekać powrotu. Miałem kontakt z siatkówką, może więcej z siatkówką plażową, ale to wciąż te same elementy. Uprawiałem też trochę innych sportów, więc cały czas byłem aktywny - przyznaje Karol Borkowski.

Pierwszy mecz w ramach nowego sezonu ligowego, został zaplanowany w weekend 16-18 października. Siatkarze Energa Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa. Inauguracja rozgrywek w Hali Urania już w drugiej kolejce, w starciu przeciwko Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Plan przygotowań Energa Indykpolu AZS Olsztyn (pojedyncze dni mogą ulec zmianie):

15-16 września (wtorek – środa)

Spotkania sparingowe z Energą Treflem Gdańsk w Grudziądzu

25-26 września (piątek – sobota)

Turniej towarzyski w Suwałkach (udział m.in. Ślepska Malow Suwałki, Energa Trefl Gdańsk i ChKS Chełm)

2-3 października (piątek – sobota)

Turniej towarzyski w Andrychowie (z udziałem m.in Energa Trefl Gdańsk, PGE GiEK Skra Bełchatów i Jastrzębie Barkom)

8-9 października (czwartek – piątek)

Dwumecz towarzyski w Ślepskiem Malow Suwałki w Węgorzewie

Weekend 16-18 października

Inauguracja nowego sezonu z PGE Projektem Warszawa w Hali Torwar.

Trener Daniel Pliński: Cieszę się, że mamy zawodników dobrze przygotowanych do okresu przygotowawczego

Karol Borkowski:odpocząłem wystarczająco i trochę nie mogłem się już doczekać powrotu