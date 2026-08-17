CEV EuroBeachVolley 2026 w Starych Jabłonkach zakończone. Znamy mistrzów Europy w siatkówce plażowej

Stare Jabłonki napisały nowy rozdział historii

Od 12 do 16 sierpnia Stare Jabłonki gościły CEV EuroBeachVolley 2026. Była to pierwsza w historii edycja seniorskich mistrzostw Europy w siatkówce plażowej rozegrana w Polsce. Rywalizacja toczyła się na sześciu profesjonalnych boiskach, a centralny stadion przy jeziorze Szeląg Mały mógł pomieścić 4500 kibiców. I właśnie publiczność była jednym z bohaterów turnieju. Trybuny przez kolejne dni wypełniały się kibicami, którzy głośnym dopingiem towarzyszyli zawodnikom podczas najważniejszych spotkań. Stare Jabłonki po raz kolejny pokazały, że potrafią stworzyć wyjątkową atmosferę dla wielkich imprez beach volleyowych.

Holenderki najlepsze w turnieju kobiet

W finale kobiet Katja Stam i Raïsa Schoon nie pozostawiły rywalkom większych złudzeń. Holenderki od początku spotkania narzuciły swoje tempo i skutecznie wykorzystywały każdy błąd hiszpańskiego duetu Sofía Izuzquiza / Sofía Moreno Matveeva. Stam i Schoon wygrały 2:0, w setach 21:13 i 21:11, sięgając po złote medale i tytuł mistrzyń Europy. Sukces Holenderek oznacza również zdobycie przez Holandię kwalifikacji olimpijskiej na turniej w Los Angeles w 2028 roku. – To dla nas absolutnie wyjątkowy moment. Pracowałyśmy na to tak długo i to był nasz turniej roku. Wreszcie to zrobiłyśmy! – mówiły po spotkaniu mistrzynie Europy. Srebro trafiło do Hiszpanek. Brąz wywalczyły natomiast Tina Graudiņa i Anastasija Samoilova z Łotwy, które w meczu o trzecie miejsce pokonały Francuzki Clémence Vieira i Aline Chamereau 2:1 (20:22, 21:16, 15:12).

Szwedzka sensacja w turnieju mężczyzn

Jeszcze więcej emocji przyniosła rywalizacja panów. W półfinale doszło do wewnątrzszwedzkiego pojedynku, w którym młodszy duet Jacob Hölting Nilsson / Elmer Andersson pokonał mistrzów olimpijskich Davida Åhmana i Jonatana Hellviga. Spotkanie było niezwykle zacięte. Hölting Nilsson i Andersson wygrali 2:0, a drugi set zakończył się wynikiem aż 28:26. Tym samym młodzi Szwedzi zameldowali się w wielkim finale. W drugim półfinale Anders Mol i Christian Sørum pewnie pokonali Francuzów Téo Rotara i Arnauda Gauthier-Rata 2:0 (21:13, 21:12).

Francuzi z brązem po wielkim tie-breaku

W meczu o trzecie miejsce kibice ponownie zobaczyli prawdziwy thriller. Rotar i Gauthier-Rat zmierzyli się z utytułowanymi Åhmanem i Hellvigiem. Francuzi zwyciężyli 2:1 (21:18, 19:21, 15:12), zdobywając brązowe medale. Dla szwedzkich mistrzów olimpijskich oznaczało to zakończenie turnieju bez miejsca na podium.

Złoto dla Szwecji. Hölting Nilsson i Andersson mistrzami Europy

Wielki finał mężczyzn był pojedynkiem młodości z doświadczeniem. Po jednej stronie stanęli rewelacyjni Szwedzi Jacob Hölting Nilsson i Elmer Andersson, po drugiej – norwescy mistrzowie Anders Mol i Christian Sørum. Ostatecznie złote medale wywalczyli Szwedzi. Hölting Nilsson i Andersson zostali mistrzami Europy, a Szwecja zdobyła również kwalifikację na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028. To szczególny sukces młodego szwedzkiego duetu, który w Starych Jabłonkach pokonał w drodze po złoto między innymi aktualnych mistrzów olimpijskich.

Biało-Czerwoni poza strefą medalową

Polscy kibice liczyli na sukces gospodarzy, jednak żadna z biało-czerwonych par nie znalazła się w strefie medalowej. Bartosz Łosiak / Michał Bryl, Szymon Czachorowski / Jakub Krzemiński oraz Justyna Łunio / Aleksandra Kruczek zakończyli rywalizację na etapie rundy 24. Pozostałe polskie duety pożegnały się z turniejem wcześniej. Mimo braku polskich medali gospodarze mogą jednak mówić o organizacyjnym sukcesie. Stare Jabłonki przyciągnęły tysiące fanów i przez pięć dni były miejscem rywalizacji europejskiej czołówki.

Nie tylko sport. Stare Jabłonki żyły siatkówką

EuroBeachVolley 2026 był czymś więcej niż turniejem sportowym. Wokół głównych boisk przygotowano liczne atrakcje dla kibiców i rodzin. Ważnym elementem wydarzenia był między innymi PGE Kids Camp, w ramach którego blisko setka dzieci mogła spotkać się z zawodnikami, aktywnie spędzić czas i poznać bliżej świat siatkówki plażowej. Połączenie wielkiego sportu, mazurskiej scenerii, muzyki, atrakcji dla rodzin i wyjątkowej atmosfery na trybunach sprawiło, że Stare Jabłonki przez kilka dni rzeczywiście stały się jedną z najważniejszych siatkarskich aren Europy.

Stare Jabłonki z ważnym punktem na mapie Europy

CEV EuroBeachVolley 2026 przechodzi do historii jako pierwsze seniorskie mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej zorganizowane w Polsce. W turnieju rywalizowały 32 pary kobiece i 32 męskie, a stawką były nie tylko medale, ale również cenne punkty w kontekście walki o igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.

Po pięciu dniach rywalizacji piasek na boiskach w Starych Jabłonkach powoli opada, ale wspomnienia zostają. Pełne trybuny, wielkie nazwiska światowego beach volleya, niespodziewane wyniki i gorący doping kibiców sprawiły, że EuroBeachVolley 2026 był wydarzeniem, o którym w Starych Jabłonkach i na Warmii i Mazurach będzie się jeszcze długo mówić.

Medaliści CEV EuroBeachVolley 2026

Kobiety:

🥇 Katja Stam / Raïsa Schoon – Holandia 🥈 Sofía Izuzquiza / Sofía Moreno Matveeva – Hiszpania 🥉 Tina Graudiņa / Anastasija Samoilova – Łotwa

Mężczyźni:

🥇 Jacob Hölting Nilsson / Elmer Andersson – Szwecja 🥈 Anders Mol / Christian Sørum – Norwegia 🥉 Téo Rotar / Arnaud Gauthier-Rat – Francja