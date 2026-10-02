Blisko 8,5 tys. nielegalnych e-papierosów. KAS i policja zabezpieczyły towar wart ponad 900 tys. zł akcyzy

Nielegalne e-papierosy w magazynach

Do wspólnych działań funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie doszło 25 września. Mundurowi sprawdzali obrót wyrobami akcyzowymi w magazynach znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Podczas kontroli zabezpieczono blisko 8,5 tys. e-papierosów, w których znajdowało się łącznie ponad 196 tys. ml płynu. Towar nie posiadał wymaganych znaków akcyzy.

Ponad 900 tysięcy złotych niezapłaconej akcyzy

Według szacunków funkcjonariuszy wartość podatku akcyzowego od zabezpieczonych wyrobów przekracza 902 tys. złotych. Na miejscu pracowali również technicy kryminalistyki. Zabezpieczyli między innymi ślady daktyloskopijne, które mogą stanowić dowody w dalszym postępowaniu.

Jedna osoba z zarzutami

W związku ze sprawą zatrzymano jedną osobę. Została przesłuchana w charakterze podejrzanego i usłyszała zarzuty karne. Wszczęto wobec niej postępowanie przygotowawcze dotyczące przestępstwa skarbowego. Za tego rodzaju czyn może grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa

Służby podkreślają, że współpraca KAS i policji ma ograniczać nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi, a jednocześnie chronić wpływy do budżetu państwa i ograniczać dostęp do produktów pochodzących z nieznanego źródła. Postępowanie w tej sprawie nadal trwa. Służby nie wykluczają kolejnych ustaleń.