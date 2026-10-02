Bo jesteś ważna. Akcja profilaktyczna w Olsztynie

Bezpłatne badania w cytobusie i inne atrakcje

W piątek 9 października w centrum Olsztyna na parkingu Warmia Tower stanie cytobus. Będzie można w nim wykonać badanie w kierunku HPV — test wykrywający wysokoonkogenne typy wirusa HPV. To właśnie regularna profilaktyka jak podkreślają organizatorki akcji pozwala wykrywać nieprawidłowości na wczesnym etapie, zanim pojawią się objawy. Na badanie w cytobusie obowiązują zapisy.

Dziewczyny będą mogły bezpłatnie przebadać się, zrobić cytologię płynną wraz z oznaczeniem HPV - mówi Agnieszka Moch z „Warmińskiej Kawki". W środku też będzie dużo atrakcji, przede wszystkim pyszna kawa. Bo jak jak Warmińska kawka to kawka, herbatka, ciasteczka, żeby było miło, ale będą też wykłady. Właśnie Asia będzie prowadziła jeden z wykładów o żywieniu, o dietach, o treningach. Będą też wykłady z panią psycholog.

Autor: Warmińska kawka/ Facebook

Będzie także pokaz makijażu, spotkanie z fryzjerką, kobieca sesja zdjęciowa i warsztat muzyczny. A dochód ze wspólnego biegu na 5 km przeznaczymy na fundację onkologiczną - dodaje Joanna Zadroga. Psychodietetyczka i trenerka personalna na co dzień pracująca z kobietami leczącymi się onkologicznie zachęca: dziewczyny, zadam wam jedno pytanie. Kiedy ostatnio zrobiłyście coś tylko dla siebie? Nie dla męża, dziecka, koleżanki, mamy, taty. Kiedy zrobiłyście coś dla siebie? Bo jest teraz okazja zadbać o siebie. Jesteście tego warte. Bo jesteście ważne!

Zapraszamy serdecznie 9 października od godziny 12 do 18: parking przy Warmia Tower. I w środku biurowca też - ul. Barczewskiego 1.

„BO JESTEŚ WAŻNA” -w piątek 9 października w Olsztynie. Na kobiece popołudnie zapraszają Agnieszka Moch i Joanna Zadroga