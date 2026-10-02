Stomil Olsztyn po 9 kolejkach zajmuje 1. miejsce w tabeli z kompletem 27 punktów. Podopieczni Michała Kraszewskiego zdobywają średnio 4,44 bramki na mecz. W ostatniej kolejce wygrali derby Olsztyna z Naki4:3.

Concordia Elbląg plasuje się na 2. miejscu z dorobkiem 22 punktów. Elblążanie notują serię 8 meczów bez porażki, a ich jedyną przegraną była rywalizacja z Granicą Kętrzyn

Rywalizacja obu klubów w ostatnich czasie:

14 marca 2026: Concordia Elbląg – Stomil Olsztyn 0:3 (IV liga)

9 sierpnia 2025: Stomil Olsztyn – Concordia Elbląg 2:3 (IV liga)

23 kwietnia 2025: Concordia Elbląg – Stomil Olsztyn 0:0 (Wojewódzki Puchar Polski)

Przed niedzielnym spotkaniem z Michałem Kraszwskim, trenerem Stomilu Olsztyn rozmawiał Andrzej Brzozowski.

POSŁUCHAJ: Z Michałem Kraszewskim, trenerm Stomilu Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski

Autor: Andrzej Brzozowski