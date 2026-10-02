Stomil – Concordia. W Olsztynie starcie lidera z wiceliderem 4. ligi

Andrzej Brzozowski
2026-10-02 15:03

To będzie mecz na szczycie warmińsko-mazurskiej IV ligi. W 10. kolejce w stolicy Warmii i Mazur pojedynek Stomilu Olsztyn z Concordią Elbląg. Mecz przy Piłsudskiego w niedzielę (4 października) o godzinie 15:00.

Piłkarze Stomilu Olsztyn i Concordii Elbląg walczą o piłkę na boisku. O meczu liderów 4. ligi przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

Stomil Olsztyn po 9 kolejkach zajmuje 1. miejsce w tabeli z kompletem 27 punktów. Podopieczni Michała Kraszewskiego zdobywają średnio 4,44 bramki na mecz. W ostatniej kolejce wygrali derby Olsztyna z Naki4:3.

Concordia Elbląg plasuje się na 2. miejscu z dorobkiem 22 punktów. Elblążanie notują serię 8 meczów bez porażki, a ich jedyną przegraną była rywalizacja z Granicą Kętrzyn

Rywalizacja obu klubów w ostatnich czasie:

  • 14 marca 2026: Concordia Elbląg – Stomil Olsztyn 0:3 (IV liga)
  • 9 sierpnia 2025: Stomil Olsztyn – Concordia Elbląg 2:3 (IV liga)
  • 23 kwietnia 2025: Concordia Elbląg – Stomil Olsztyn 0:0 (Wojewódzki Puchar Polski)

Przed niedzielnym spotkaniem z Michałem Kraszwskim, trenerem Stomilu Olsztyn rozmawiał Andrzej Brzozowski.

POSŁUCHAJ: Z Michałem Kraszewskim, trenerm Stomilu Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski
Mediateka.pl
Stomil Olsztyn trener Michał Kraszewski
Autor: Andrzej Brzozowski

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