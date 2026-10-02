Doświadczenia, laboratoria i nowe technologie!

Jak co roku wydarzenia jednego z najważniejszych festiwali popularnonaukowych w regionie zostało podzielone na dwie części. Pierwsze dwa dni (24-25 września) to spotkania na terenie campusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na wydziałach oraz w Kortosferze odbywały się wykłady, spotkania i warsztaty.

W piątek w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM wystawiono spektakl „Wszechmocni w sieci” Teatru Kamienica. Przedstawienie skierowane do młodzieży powyżej 13. roku życia porusza temat cyberprzemocy.

Natomiast w sobotę (26 września) organizatorzy przenieśli się do Galerii Warmińskiej.

Na miejscu czekały atrakcje przygotowane przez Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera” - warsztaty, łaziki marsjańskie, wystawa mobilna, generator Van de Graafa, a także warsztaty prowadzone przez naukowców UWM. Nie zabrakło pokazów tanecznych – w roli głównej Olsztyńska Szkoła Cheerleaders – Soltare. Wszyscy chętni mogli także wziąć udział w naukowym quizie z nagrodami.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: „Przyszłość 2.0: Człowiek, Technologia, Natura”, a z eskowym mikrofonem wydarzeniu towarzyszył Andrzej Brzozowski.

Posłuchaj: 24. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, relacja Andrzeja Brzozowskiego